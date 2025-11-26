Policía intenta matar a su compañera en la alcaldía Álvaro Obregón De acuerdo con los primeros reportes, el ataque habría ocurrido tras una discusión entre ambos policías. (Bernandino Hernández)

Durante la tarde de este miércoles 26 de noviembre, un policía en Álvaro Obregón atacó a su compañera en el cuello, para después intentar huir y herirse a sí mismo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los policías pertenecientes a la Policía Bancaria e Industrial (PBI) habrían estado discutiendo cuando uno de ellos agredió físicamente a su compañera con una navaja.

Los hechos sucedieron en una tienda departamental localizada en la avenida San Jerónimo, de la colonia Jardines del Pedregal en la alcaldía Álvaro Obregón.

Diferentes reportes indican que el atacante se trataría del jefe de la policía que fue lesionada. Mientras que, al lugar del incidente acudieron paramédicos para atender a la víctima.

Tras revisarla, observaron que contaba con una herida en el cuello, por lo que fue trasladada a un hospital para que pudiera recibir atención médica especializada. Hasta el momento no existe algún reporte sobre su estado de salud.

¿Qué pasó con el policía que intentó matar a su compañera en la alcaldía Álvaro Obregón?

Según el mismo reporte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), el policía que hirió a su compañera tras una discusión habría huido del lugar después de cometer el crimen.

Aunque fue encontrado por las autoridades en unas calles aledañas al lugar de los hechos con heridas en sus muñecas y cuello provocadas por el mismo. Posteriormente a ser detenido, fue trasladado para recibir atención médica.

A pesar de encontrarse en el hospital, en estos momentos se está bajo custodia policial y también se desconoce su estado de salud. El Ministerio Público correspondiente será el encargado de definir su situación jurídica.

A su vez, se le dio conocimiento de los hechos a personal de la Dirección de Supervisión y Evaluación Corporativa (DSEC) de la PBI y a la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC.

Asimismo, se mencionó que la Unidad Especializada de Género de la SSC se encargaría de acompañar y asesorar a la policía que fue atacada.

“Cabe señalar que, a través de la Unidad Especializada de Género de esta Secretaría, se brindará apoyo y acompañamiento legal y psicológico a la policía y sus familiares, en tanto se desarrollen las investigaciones correspondientes.”