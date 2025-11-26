Por obras de remodelación el AICM abre líneas de comunicación para usuarios

Terminal 2 del AICM

En continuación a los trabajos de remodelación del Aeropuerto Internacional Benito Juárez Ciudad de México, y con el objetivo de evitar mayores afectaciones en la operación conforme al plan establecido, paralelamente se han entregado áreas remodeladas y cerrado otras para su intervención.

Con el fin de disminuir las molestias que se pueda generar a los usuarios por estas obras, se pusieron a disposición dos líneas telefónicas con WhatsApp abierto las 24 horas para atender cualquier queja, recomendación o solicitud de apoyo en tiempo real, cuyos números son para Terminal 1:55 2859 4544 y Terminal 2:55 1245 7797.

Autoridades federales informan que, de manera permanente se han establecido canales de diálogo con los diferentes actores de la comunidad aeroportuaria (autoridades, locatarios, aerolíneas, prestadores de servicio y de transportación terrestre), a fin de coordinar los cierres temporales de las áreas intervenidas, contando siempre con su colaboración y disposición en beneficio de las personas usuarias del aeropuerto.

Con la remodelación se busca optimizar la infraestructura existente, privilegiando mayores áreas de tránsito y espera para las personas pasajeras, por lo cual las obras se efectúan de manera ininterrumpida, impactando en los niveles de servicio.