¿Sigue el bloqueo de taxistas en el AICM? Reporte de la protesta en el aeropuerto

Un grupo de taxis autorizados del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se manifestó este miércoles en la Terminal 2, lo que podría generar afectaciones en la circulación de Avenida Fuerza Aérea Mexicana, en la colonia Aviación Civil. Con la presencia de un notario público, 6 de las 11 empresas autorizadas protestaron de manera pacífica en el área de llegadas internacionales, sin bloquear servicios ni accesos.

El AICM había advertido desde temprano que estaban previstas movilizaciones en la zona aeroportuaria, por lo que pidió a los usuarios salir con mayor anticipación, mantenerse en comunicación con sus aerolíneas y tomar previsiones. Los taxistas aclararon que su intención no es bloquear la terminal, sino solicitar una audiencia con las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y de Marina. “Nosotros no vamos a bloquear nada, pero sí solicitamos audiencia”, afirmó Hugo Guerrero Meléndez, representante de los concesionarios del AICM.

El día de hoy se tienen previstas manifestaciones en la zona de este aeropuerto, por lo cual sugerimos a las personas usuarias tomar las previsiones necesarias.



Te invitamos a consultar los medios oficiales y estar en contacto con tu aerolínea. — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) November 26, 2025

Demandas y origen del conflicto

Los manifestantes exigen la destitución de un funcionario de la Subdirección de Terminal y Supervisión de Transportación Terrestre, a quien acusan de haber ordenado el bloqueo de las cajas de cobro de las Empresas Autorizadas de Taxis del aeropuerto, presuntamente sin previo aviso y de manera arbitraria. Este hecho generó inconformidad entre los operadores y derivó en la protesta pública que se mantiene en la Terminal 2.

La movilización se ha concentrado principalmente en la zona de ascenso y descenso, lo que ha provocado reducción en la circulación y retrasos en los accesos al inmueble. Autoridades recomendaron utilizar rutas alternas, como Avenida Oceanía, Avenida Tahel, Avenida Texcoco, Calle Sonora, Boulevard Puerto Aéreo y la lateral de Circuito Interior, para evitar contratiempos mientras continúan las manifestaciones.

Por su parte, el AICM llamó a los usuarios a consultar únicamente medios oficiales para mantenerse informados, recordando que, ante bloqueos o protestas, los tiempos de traslado pueden duplicarse, especialmente hacia la Terminal 2. Hasta ahora, no se han reportado afectaciones en operaciones aéreas ni cambios en vuelos programados. Además, el aeropuerto recordó que mantiene dos líneas telefónicas y WhatsApp disponibles 24/7 para atención inmediata: Terminal 1 (55 2859 4544) y Terminal 2 (55 1245 7797).