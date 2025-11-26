Tabe denuncia desigualdad en comparecencia; no se presenta a solicitar presupuesto 2026

Mauricio Tabe denuncia falta de respeto en Congreso local

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, se presentó en el Congreso local para solicitar el presupuesto del ejercicio fiscal 2026, sin embargo, por un cambio de última hora se negó a presentarse a comparecer ya que le pedían acudir a un salón en el que no podía entrar su gabinete ni los medios de comunicación.

El problema fue porque la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso, la morenista Valentina Batres, se molestó por el ruido que hacían los seguidores de Tabe (que estaban afuera del recinto, aunque otros alcaldes han llegado con porras), ella aseguró que el sonido no permitía que se realizara ordenadamente el ejercito.

Señala falta de respeto

Ante medios de comunicación, y con un altavoz en mano, en el vestíbulo del recinto, el alcalde aseguró que se trata de un trato desigual y una falta de respeto ya que no había pretexto para cambiar de salón, a menos que hubiera una causa de fuerza mayor —frente al alcalde se encontraban con micrófonos la presidenta de la Comisión y los legisladores de la 4T—.

“La solicitud que yo le hago a la presidenta de la comisión es que hagamos la sesión en el salón donde nos citaron”, dijo, pero fue ignorado.

Y aclaró que no se trataba de chantajes, sino de cumplir con la ley, pues se le había citado en un salón donde sí podían estar los concejales, su gabinete y los medios de comunicación, no en una “ratonera”.

Aseguró que la falta de respeto es para las y los vecinos de la Miguel Hidalgo, pues era un lugar que no tenía condiciones; incluso señaló que podría tratarse de una trampa.

Las y los legisladores del PAN y del PRI, mostraron su respaldo al alcalde.

Tras lo ocurrido, la Comisión dio por no presentada la comparecencia del alcalde Mauricio Tabe.

“Instalamos todo, estaban aquí todas las fuerzas ya sentadas, listas para la comparecencia, el alcalde decidió no venir a comparecer”, explicó la morenista.

No es la primera vez que la presidenta de la comisión y los legisladores morenistas hacen un desaire a un alcalde de oposición, cuando Alessandra Rojo de la Vega se presentó a comparecer, Batres permitió faltas de respeto hacia la alcaldesa.