Anuncia Metrobús segunda etapa de cierres escalonados en L1 por mantenimiento

Metrobus CDMX

El sistema Metrobús informó que, como parte de los trabajos de mantenimiento mayor programados para este fin de año, se llevará a cabo una segunda etapa de cierres escalonados en estaciones de la Línea 1 entre el 1 y el 16 de diciembre.

Las labores contemplan la instalación de guía podotáctil en los pisos de las estaciones, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y las condiciones de viaje de las personas usuarias.

De acuerdo con el organismo, los trabajos no pueden realizarse mientras se ofrece servicio, por lo que será necesario suspender temporalmente la operación en diversas estaciones.

Cada punto permanecerá cerrado únicamente durante el día asignado para su intervención y reanudará servicio al concluir las adecuaciones previstas.

Metrobús señaló que los avisos se difundirán en sus redes sociales, en las pantallas informativas del sistema y en su sitio web institucional, con el fin de que la ciudadanía pueda planear sus recorridos con anticipación y evitar contratiempos durante el periodo de mantenimiento.

El calendario de cierres programados es el siguiente:

Línea 1 – Cierres por mantenimiento

• 1 de diciembre: Nápoles

• 2 de diciembre: Nápoles, La Raza, El Chopo

• 3 de diciembre: La Raza, El Chopo, Colonia del Valle, Teatro de los Insurgentes

• 4 de diciembre: Colonia del Valle, Teatro de los Insurgentes, Manuel González, Reforma

• 5 de diciembre: Manuel González, Reforma, José María Velasco, La Joya

• 6 de diciembre: José María Velasco, La Joya

• 8 de diciembre: Olivo, La Bombilla

• 9 de diciembre: Olivo, La Bombilla, Buenavista II, Hamburgo

• 10 de diciembre: Buenavista II, Hamburgo, Altavista, Parque Hundido

• 11 de diciembre: Altavista, Parque Hundido, Durango, Chilpancingo

• 12 de diciembre: Durango, Chilpancingo

• 15 de diciembre: Sonora, Ciudad de los Deportes

• 16 de diciembre: Sonora, Ciudad de los Deportes