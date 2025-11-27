Azucena Cisneros transforma Jardines de Santa Clara e inaugura repavimentaciones

En el fraccionamiento Jardines de Santa Clara se vive un cambio importante luego de que la alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, inaugurara las obras de repavimentación del Camino Viejo a San Agustín y de Calle 12, además de poner en marcha un nuevo Boster para mejorar el abasto de agua y reforzar la iluminación de toda la zona. Durante el evento, la presidenta municipal aseguró que “lo mejor está por venir” para los habitantes de esta región.

Hace solo unos meses, estas calles se encontraban muy deterioradas, lo que dificultaba el tránsito vehicular y peatonal. Sin embargo, ahora lucen completamente renovadas. La alcaldesa acudió acompañada de servidores públicos y vecinos para realizar el corte del listón inaugural de ambas vialidades, las cuales conectan directamente con las colonias Jardines de Santa Clara, Prados de Santa Clara y Héroes de la Independencia.

Durante su mensaje, Cisneros Coss anunció que ya está gestionando el doble de recursos para Ecatepec, pues aseguró que su única prioridad es seguir mejorando los servicios para la población. “Yo tengo muchísimos vecinos que atender y no tengo otro interés. Todo el tiempo estoy pensando cómo convulsiono Ecatepec para llevar más servicios”, expresó ante los asistentes.

También señaló que su trabajo ha enfrentado campañas de desprestigio, pero afirmó que no tiene nada que ocultar. “A mí no me van a encontrar nunca nada. Me han querido ensuciar y ha sido infame la campaña de desprestigio, pero jamás me van a encontrar algo porque yo vivo en la misma casa, con la misma gente. Para mí es un honor gobernar este gran municipio y ese honor me lo dieron ustedes”, declaró.

La alcaldesa aseguró que seguirá regresando a esta zona y recorriendo todo el territorio municipal para supervisar obras y atender las necesidades de los vecinos. Reiteró que se continuará avanzando en temas de seguridad, iluminación y reparación de vialidades, como nunca se había hecho en la historia de Ecatepec.

De acuerdo con la Dirección de Obras Públicas, las repavimentaciones representan una inversión importante y también un ahorro significativo para el municipio. En el Camino Viejo a San Agustín se pavimentaron 7,724 metros cuadrados con mezcla asfáltica, entre las avenidas Adolfo López Mateos y Circunvalación Poniente, con una inversión de 2 millones 708 mil 293 pesos, lo que generó un ahorro de 1 millón 527 mil 267 pesos. Además, en Calle 12 se repavimentaron 3,582.50 metros cuadrados entre avenida Adolfo López Mateos y Camino Viejo a San Agustín, con un costo de 1 millón 361 mil 964 pesos, equivalente a un ahorro de 602 mil 019 pesos.

A la par, trabajadores de Servicios Públicos instalaron 89 luminarias, podaron árboles y pintaron topes y guarniciones. Por su parte, personal del organismo de agua Sapase construyó un Boster, un sistema de bombeo que permitirá mejorar el suministro de agua en toda la región. Además, repararon tres grandes fugas y cambiaron válvulas para cumplir con el compromiso de la alcaldesa de brindar agua por la red a todas las familias.

Con estas acciones, el gobierno municipal busca seguir mejorando la calidad de vida de miles de habitantes de Ecatepec.