Huixquilucan invita a participar en la Jornada Notarial 2025 con descuentos en trámites y servicios

El Gobierno de Huixquilucan, a través de la Tesorería Municipal y la Subdirección de Traslado de Dominio y Enlace Notarial, puso en marcha la Jornada Notarial 2025, un programa que busca acercar servicios notariales a la población y ofrecer descuentos especiales en trámites relacionados con el patrimonio familiar. Esta jornada estará vigente del 1 de agosto al 30 de noviembre, por lo que las autoridades invitaron a la ciudadanía a aprovechar los beneficios antes de que concluya el periodo.

De acuerdo con la información oficial, durante esta jornada se aplicarán descuentos en el pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI), así como en diversos honorarios notariales, lo que permitirá a las familias regularizar o formalizar trámites a un costo menor. Estos apoyos están dirigidos principalmente a personas que deseen realizar procesos de compraventa, donaciones, sucesiones testamentarias y otros documentos relativos al traslado de dominio.

Las autoridades municipales indicaron que la Jornada Notarial 2025 se llevará a cabo en dos sedes principales: las Oficinas de Jesús del Monte y el Centro Administrativo de Huixquilucan, donde personal especializado atenderá a la ciudadanía de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 15:00 horas. Además, se puso a disposición el número telefónico 55 5291 3314, extensiones 3114 y 1067, para resolver dudas y orientar a las personas interesadas en iniciar un trámite.

El gobierno municipal destacó que esta jornada forma parte de una estrategia permanente para apoyar a las familias huixquiluquenses en la protección de su patrimonio. Señalaron que uno de los principales problemas que enfrentan muchas personas es la falta de regularización de sus propiedades, lo cual puede generar complicaciones legales en el futuro. Por ello, consideran indispensable acercar estos servicios a la comunidad y facilitar su acceso mediante descuentos y asesoría profesional.

Asimismo, el programa cuenta con el respaldo del Colegio de Notarios del Estado de México, institución que colabora con las autoridades municipales para garantizar que los trámites se realicen de manera correcta, segura y conforme a la ley. Las autoridades recordaron que, aunque los descuentos son una oportunidad importante, algunos de ellos cuentan con restricciones, por lo que recomiendan solicitar información detallada antes de iniciar el proceso.

La Jornada Notarial 2025 también busca fomentar la cultura de la legalidad y promover que más familias cuenten con documentos actualizados que respalden la posesión y propiedad de sus bienes. Entre los trámites más solicitados se encuentran la escrituración de viviendas, la regularización de predios y los testamentos, los cuales suelen representar un gasto considerable para las familias cuando no existen apoyos como los que se ofrecen durante esta temporada.

Finalmente, el Gobierno de Huixquilucan invitó a la población a acudir con tiempo y a llevar la documentación necesaria según el trámite que requieran. Reafirmaron su compromiso de continuar promoviendo acciones que brinden certeza jurídica, apoyo económico y asesoría profesional para todas y todos los habitantes del municipio.