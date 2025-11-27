Invitan al Bazar de Mujeres Emprendedoras en Naucalpan para impulsar la economía local

El Gobierno de Ciudad Naucalpan anunció la realización del Bazar de Mujeres Emprendedoras de Naucalpan, un evento que busca fortalecer el emprendimiento femenino y promover actividades para la convivencia familiar. La invitación fue dada a conocer por el Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS), el cual informó que el bazar se llevará a cabo este sábado 29 y domingo 30 de noviembre en las instalaciones del Parque Revolución, ubicado en San Bartolo Centro.

De acuerdo con la autoridad municipal, este espacio tiene como finalidad respaldar el trabajo de las mujeres emprendedoras del municipio, quienes podrán mostrar y vender sus productos ante vecinas, vecinos y visitantes. Asimismo, se busca que la comunidad conozca los proyectos locales y que, a través de su consumo, se genere un impacto positivo en la economía de las familias naucalpenses.

Durante los dos días del evento se ofrecerán diversas actividades gratuitas para el público. Entre ellas destacan talleres, clases, presentaciones culturales y espacios especialmente diseñados para fortalecer el bienestar integral. También se impartirán pláticas de educación financiera, las cuales tienen el propósito de brindar herramientas a las mujeres emprendedoras para mejorar la administración de sus negocios y fomentar el crecimiento de sus proyectos.

El IMNIS detalló que el bazar contará con un calendario amplio de actividades, que incluye horarios específicos para cada taller y dinámica, con la intención de que las y los asistentes puedan organizar mejor su visita. Las autoridades recomendaron consultar la imagen oficial del evento, donde se encuentra el programa completo de actividades.

Además de los espacios formativos, el bazar está pensado como un punto de encuentro comunitario. Por ello, se instalarán áreas de convivencia para toda la familia, lo que permitirá que niñas, niños, jóvenes y adultos disfruten de un ambiente seguro y accesible. La intención es que el evento no solo impulse el emprendimiento, sino que también fortalezca la unión entre habitantes de distintas colonias del municipio.

Las autoridades de Ciudad Naucalpan señalaron que estas actividades forman parte de una estrategia más amplia para promover el bienestar y el desarrollo local, colocando especial atención en la participación activa de las mujeres. A través del bazar, se busca visibilizar el trabajo que realizan cientos de emprendedoras que diariamente generan ingresos y oportunidades dentro de la comunidad.

Por último, el gobierno municipal invitó a las y los naucalpenses a acudir, participar y apoyar el talento local. Destacaron que eventos como este ayudan a construir un municipio más solidario, con espacios donde se fomenta la igualdad sustantiva y se brinda apoyo a quienes buscan mejorar su calidad de vida por medio del emprendimiento.

El Bazar de Mujeres Emprendedoras de Naucalpan abrirá sus puertas desde tempranas horas del sábado y permanecerá disponible hasta el domingo por la tarde, por lo que las autoridades recomendaron llegar temprano para aprovechar todas las actividades disponibles. Con este evento, el municipio reafirma su compromiso con el bienestar, la participación comunitaria y el impulso económico de las mujeres.