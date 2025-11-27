Marchas y bloqueos: Así será la movilidad hoy 27 de noviembre en CDMX

Bloqueos y Marchas Este jueves 27 de noviembre existirán al menos seis bloqueos en distintas vialidades de la Ciudad de México.

Las complicaciones en la Ciudad de México no se detendrán este jueves 27 de noviembre de 2025, dado que existirán movilizaciones sociales que podrían complicar la circulación vial para los conductores y conductoras de la capital este día.

De acuerdo con la agenda de movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), serán alrededor de seis manifestaciones entre la mañana y la tarde; te contamos en esta nota cuáles serán las vialidades afectadas para que tomes precauciones antes de salir a tus actividades diarias.

¿Dónde y a qué hora serán las manifestaciones hoy 27 de noviembre?

Iztapalapa.

Existirá un bloqueo sobre Canal de Garay y Sabadel, en la colonia Ampliación Buenavista. Los trabajadores de los centros integrales de atención a personas en situación de calle se manifestarán en el Centro de Asistencia e Integración Social Coruña para exigir mejoras laborales y un alto al acoso y maltrato de género laboral.

Iniciará a las 8:00 horas de este mañana.

Cuauhtémoc.

En la alcaldía Cuauhtémoc se llevarán a cabo dos manifestaciones este jueves 27 de noviembre.

La primera, con tiempo estimado de inicio a las 9:00 horas de la mañana en la colonia Doctores, Avenida Niños Héroes y Dr. Lavista, debido a la protesta del Movimiento Nuevo Aztlán que demandará la defensa de dos inmuebles ubicados en la zona para la construcción de vivienda asequible.

La segunda, tendrá por hora de inicio las 16:30 horas de la tarde de este jueves y estará ubicada en Palacio Nacional, en el Centro Histórico. Las madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos se reúnen con el propósito de exigir al estado verdad, justicia y cárcel para los involucrados en la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa.

Coyoacán.

También se tienen previstas dos movilizaciones en la alcaldía Coyoacán, las cuales tendrán inicio durante la tarde de este jueves.

La primera, ubicada en el Circuito Escolar Universitario en Ciudad Universitaria, que estará dirigida por el Partido Comunista Universitario de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. La razón es que sostendrán un diálogo respecto a “la organización estudiantil y su relación con la revolución”. Iniciará a las 13:00 horas de la tarde.

La segunda movilización en Coyoacán tomará lugar también en el Circuito Escolar de Ciudad Universitaria, pero tendrá inicio a las 15:00 horas de este jueves y será dirigida por Estudiantes Organizados de la Facultad de Economía de la UNAM.

Su propósito es la realización de un pliego petitorio que incluya demandas de mejora de seguridad, implementación de botones de pánico y cámaras de vigilancia, así como difusión a servicios psicológicos y mejora en la atención a la salud mental.

Benito Juárez.

La movilización social será dirigida por los Trabajadores del Cine por Palestina-México, con el objetivo de exponer el esfuerzo colectivo de trabajadores del cine en el país por ofrecer un espacio de solidaridad con la lucha por la liberación de Palestina.

Tomará lugar en Avenida México, Coyoacán, Número 343 en la colocina Xoco, teniendo como tiempo estimado de inicio las 16:00 horas de la tarde de este jueves.