Temblor HOY 27 de noviembre en CDMX: Se reporta microsismo en Las Águilas

La alerta aparecerá en pantalla acompañada de una vibración y un sonido distintivo, con una duración aproximada de 8 segundos. La alerta aparecerá en pantalla acompañada de una vibración y un sonido distintivo, con una duración aproximada de 8 segundos. (La Crónica de Hoy)

Este jueves 27 de noviembre de 2025, vecinos de la zona poniente de la Ciudad de México reportaron haber sentido un breve movimiento telúrico, con epicentro en la alcaldía Álvaro Obregón, cerca de la colonia Las Águilas.

¿De cuánto fue el sismo en CDMX?

El organismo oficial Servicio Sismológico Nacional (SSN) registró un sismo de magnitud 2.3 grados con localización en Álvaro Obregón. El evento ocurrió a las 07:49 horas y los registros indican latitud 19.35, longitud –99.24, y una profundidad de 0 km.

En consecuencia, habitantes de colonias como Las Águilas, Mixcoac, Guadalupe Inn y zonas aledañas describieron el movimiento como un “jalón”, un “durísimo” breve temblor, aunque sin daños aparentes.

Además, los microsismos suelen no activar la alerta sísmica, debido a su baja magnitud y a que su epicentro muchas veces está dentro de la capital. Así ha sucedido en eventos recientes.

¿Hubo daños o consecuencias?

Hasta el momento no se reportan daños materiales, lesionados ni alertas oficiales adicionales. Las autoridades mantienen el monitoreo, pero no ha sido necesario activar protocolos de emergencia.