Alcaldesa de VC fortalecerá programas prioritarios y atención a la población

Felicitan a Evelyn Parra por excelente manejo en los recursos

La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, solicitó al Congreso de la Ciudad de México un presupuesto de 4 mil 323 millones de pesos para el ejercicio fiscal del 2026, con el fin de fortalecer los programas prioritarios y mejorar la atención a la población.

Frenará venta de animales en Mercado de Sonora

La alcaldesa se comprometió a que a partir del 1 de enero del 2026 desaparezca la venta de animales en el Mercado de Sonora, dio a conocer que algunos de los establecimientos que se dedican a la venta de animales ya han cambiado el giro.

“Sabemos también que eso es un mandato judicial, sabemos muy bien que tenemos una resolución y que ya es firme. Yo creo que es la primera vez que se va a lograr esto aquí en la Ciudad de México, y es hablando con los locatarios. Entonces, nos faltan casi 50 puestos. Vamos a llegar al primero de enero y ya no va a haber venta de animales en el Mercado de Sonora. Eso sí, yo lo garantizo aquí en este Congreso, vamos a hacerlo, lo vamos a lograr”.

Recibe felicitaciones

Durante la comparecencia, las y los diputados de las distintas fuerzas políticas que participaron en la reunión felicitaron a Evelyn Parra por el manejo responsable de los recursos públicos, pues la alcaldesa destacó que al cierre de 2026 no existirá subejercicio, en comparación con otras alcaldías que no presentaron información sobre su avance presupuestal.

La alcaldesa también dio cuenta del recurso ejercido durante este 2025, que se empleó en las distintas acciones con excelentes resultados, como en el rescate de espacios públicos, diversos programas sociales, el combate a la inseguridad y el orden financiero demostrado.

La diputada Diana Sánchez Barrios de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente reconoció y aplaudió el gran compromiso de la Alcaldesa con su demarcación al mantener una gestión cercana y efectiva para las familias de Venustiano Carranza.

Tania Larios del PRI, también se unió a las felicitaciones y destacó el cumplimiento del 100% de los programas sociales desde enero, el uso responsable del presupuesto y celebró el impulso al programa Mujeres Emprendedoras, al que calificó como un ejemplo de apoyo directo al desarrollo económico local.

La diputada Luisa Ledezma de Movimiento Ciudadano reconoció los avances en distintas áreas de gobierno y resaltó el ejercicio eficiente de los recursos públicos, mencionando que el Capítulo 2000 está comprometido al 100%, el Capítulo 3000 al 94% y el Capítulo 6000 al 99%. También destacó los progresos del programa Sembrando Servidores, que ha mostrado resultados tangibles en beneficio de la población.

El legislador Israel Moreno del PVEM dio la bienvenida a la Alcaldesa a la “Casa del Pueblo” y la calificó como una de las mejores gobernantes de la Ciudad de México. De igual forma reconoció los programas sociales en favor de adultos mayores y la recuperación de espacios públicos como acciones que fortalecen la vida comunitaria.

Finalmente, la diputada del PAN, América Rangel resaltó el compromiso y los resultados de Evelyn Parra, al reconocer su labor en la atención a los pueblos indígenas, el manejo responsable del agua y las acciones emprendidas para evitar la chatarrización en la demarcación.