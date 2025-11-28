Cae pareja del “Chuletas” de “Los Rudos”, extorsionadores en Cuautepec

Detenida Olivia Aidé. (SSC)

Fue detenida Olivia Aidé Peláez Escobedo, pareja sentimental de Julio Kevin Reveles López, alias “El Chuletas”, líder de la célula delictiva “Los Rudos”, dedicados a la extorsión y el narcomenudeo en la zona alta de Cuautepec y los límites con el Estado de México.

“El Chuletas” se encuentra preso en el Reclusorio Oriente, en la alcaldía Iztapalapa.

La detención se realizó a causa de varias denuncias por el delito de extorsión y cobro de piso a comerciantes que cometen “Los Rudos”.

De inmediato, las autoridades se trasladaron a las inmediaciones de un centro penitenciario localizado en la alcaldía Iztapalapa, donde ubicaron a Olivia Aidé, de 43 años de edad, a quien le cumplimentaron la orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada continuada.