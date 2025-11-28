Ecatepec realiza Festival Abarrotero en la Central de Abastos

Ecatepec fue sede del Festival Abarrotero de la Central de Abastos, un encuentro que reunió a autoridades municipales, estatales y representantes del sector comercial con el objetivo de impulsar la competitividad de las y los comerciantes del municipio y de toda la Región Oriente del Estado de México.

El evento contó con la participación de la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss, la secretaria de Desarrollo Económico estatal, Laura González Hernández, y el diputado local Octavio Martínez Vargas, quienes destacaron la importancia de establecer alianzas estratégicas que permitan acercar mejores oportunidades a quienes forman parte del comercio tradicional.

Durante el Festival Abarrotero, se ofrecieron capacitaciones, acceso directo a proveedores, herramientas tecnológicas y diversas opciones de financiamiento, todo con el fin de fortalecer los negocios de abarrotes, tiendas tradicionales y pequeños establecimientos que dependen de la venta de productos de consumo básico. Estas acciones buscan que los comercios locales puedan mejorar sus procesos, modernizarse y obtener mejores precios para competir en un mercado cada vez más exigente.

Las autoridades señalaron que este encuentro forma parte del trabajo coordinado con la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, quien ha instruido impulsar políticas públicas que promuevan el desarrollo económico de las comunidades y el fortalecimiento de los pequeños comerciantes, considerados una pieza clave para el abasto y la estabilidad económica regional.

El Festival Abarrotero fue posible gracias a la colaboración entre el Gobierno del Estado de México, la Confederación Nacional de Agrupaciones de Comerciantes de Centros de Abasto A.C. (CONACCA), el Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo A.C. y FUNDES, organizaciones que buscan mejorar las cadenas de valor y apoyar la profesionalización del comercio minorista.

Además, grandes empresas del sector de alimentos, productos de consumo y servicios financieros se sumaron al encuentro. Entre ellas se encontraron Grupo Alpura, La Costeña, Jumex, Kimberly Clark, La Moderna, Mondelez, Santa Clara, Grupo Bimbo, Sigma Alimentos, MetLife, Unilever, Clorox, Lala, Nestlé, Colgate-Palmolive, Scorpion, T1, Savormex, San Marcos y Mercado Pago. Su participación permitió a los comerciantes conocer nuevas líneas de productos, ofertas especiales y opciones para mejorar sus negocios.

El evento también reunió a autoridades municipales de la región, como la presidenta de Jaltenco, María del Rosario Payne Islas, y el alcalde de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, además de la directora de Desarrollo Económico de Ecatepec, Angélica Quijano, y el director general de Comercio, Hugo Enrique Gómez, quienes coincidieron en que estos esfuerzos fortalecerán la economía local y contribuirán a mejorar las condiciones del comercio formal.

Con actividades como el Festival Abarrotero, el gobierno municipal reafirma su compromiso de continuar impulsando programas que permitan mejorar las oportunidades económicas de las familias y consolidar el crecimiento comercial en Ecatepec.