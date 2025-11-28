Concamin evalúa ruta legislativa para fortalecer la seguridad y competitividad nacional

Representantes de Concamin revisaron con Kenia López Rabadán iniciativas en temas como seguridad, ley de aguas y competitividad industrial que se aborda en la Cámara de Diputados

Concamin — En busca de estrategias para reforzar la competitividad nacional con la que se brinde una mayor certidumbre a las actividades productivas, así como evaluar avances en temas de seguridad y la nueva Ley General de Aguas, representantes de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) se reunieron con la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, para intercambiar puntos de vista sobre estos temas que preocupan al gremio empresarial.

En representación de la Cámara de Industriales estuvo el presidente de la Comisión de Enlace Legislativo y Asuntos Públicos con América del Norte, Carlos Garza Galán, quien abordo como prioridad el tema referente a la Ley General de Extorsión, considerada como un paso firme para enfrentar el cobro de piso que afecta a múltiples sectores y donde los industriales destacaron que la persecución de este delito de oficio y la protección de denunciantes son avances que fortalecen el estado de derecho y dan mayor certidumbre a las actividades productivas.

Otro punto de interés fue el de la Ley de Economía Circular, donde se confirmó el compromiso de transitar hacia modelos productivos más sostenibles y eficientes, donde se incorporarán esquemas que impulsen la competitividad y la responsabilidad ambiental.

Los industriales expusieron a la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados que la iniciativa deEconomía Circular permitirá ordenar esfuerzos y otorgar certeza jurídica a las acciones en favor de este factor en México.

Uno de los temas que también acaparó el debate e intercambio de opiniones fue el de la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la nueva Ley General de Aguas, con la que se buscará establecer un sistema de concesiones transparente que genere confianza para los distintos sectores productivos del país.

La Confederación de Cámaras Industriales, que representa al gremio que en conjunto aportan el 40% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y que generan el 52% de los empleos formales en México, subrayó su compromiso decolaborar en los procesos legislativos para garantizar que las reformas se implementen de manera efectiva en beneficio de México.

En la reunión también participaron más representantes de Concamincomo Miguel Ángel Quintanilla, presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Ciudadana, Christopher Ávila Mier, vicepresidente de la Comisión de Enlace Legislativo, así como María José Flores, representante de la Comisión de Economía Circular.

