Naucalpan realiza jornada de mejoramiento urbano en la colonia Vicente Guerrero

El Gobierno de Ciudad Naucalpan llevó a cabo una nueva Huella de la Transformación en la colonia Vicente Guerrero, donde se realizaron trabajos integrales de mejoramiento urbano y recuperación de espacios comunitarios. Estas acciones forman parte del compromiso permanente de la administración encabezada por el presidente municipal Isaac Montoya, quien ha reiterado que su gobierno trabaja directamente en el territorio para atender de manera cercana las necesidades de las y los habitantes.

Durante la jornada, el alcalde convivió con vecinos de la zona y destacó que su administración mantiene una política de trabajo directo con las comunidades. Señaló que escuchar de primera mano las inquietudes de la población permite responder a las demandas históricas de los barrios y avanzar en la transformación de los espacios públicos de Naucalpan.

Como parte de las labores realizadas, se intervinieron diversas áreas de la calle Fray Servando Teresa de Mier, donde se colocaron 55 luminarias nuevas con el propósito de mejorar la seguridad y la visibilidad durante las noches. La instalación de estas lámparas forma parte de una estrategia municipal que busca fortalecer la movilidad, reducir zonas de riesgo y garantizar que la comunidad cuente con espacios iluminados y seguros.

Además, se llevó a cabo el balizamiento de guarniciones, topes y cruces peatonales, trabajos que permiten ordenar la circulación vehicular y peatonal, así como prevenir accidentes. También se pintaron canchas, porterías, muros, bancas y postes, con el objetivo de renovar las áreas de convivencia y fomentar la apropiación de los espacios comunitarios por parte de niñas, niños, jóvenes y familias.

Los equipos de Servicios Públicos realizaron labores de poda, clareo, chaponeo, arañado, desorille y barrido manual, lo que permitió mejorar el entorno urbano y recuperar la limpieza de la zona. Estas acciones contribuyen a evitar la acumulación de basura, mejorar la imagen urbana y mantener las áreas verdes en mejores condiciones.

El gobierno municipal informó que las Huellas de la Transformación buscan atender de manera integral las colonias de Naucalpan, con trabajos que combinan mantenimiento, recuperación de infraestructura y renovación de espacios públicos. Con ello, se pretende avanzar hacia una ciudad más ordenada, segura y con mejores condiciones de vida para todas y todos.

Vecinos de Vicente Guerrero reconocieron la presencia constante del gobierno municipal y destacaron la importancia de que las autoridades acudan directamente a las colonias para conocer sus necesidades. Consideraron que este tipo de intervenciones ayuda a mejorar la calidad de vida y contribuye a fortalecer la convivencia comunitaria.

El presidente Isaac Montoya reiteró que su administración continuará trabajando en territorio para que cada colonia reciba atención y se fortalezcan los lazos entre ciudadanía y gobierno. Señaló que la transformación de Naucalpan se construye todos los días con acciones concretas y participación comunitaria.

Con estas nuevas intervenciones, el Gobierno de Ciudad Naucalpan reafirma su compromiso de seguir impulsando la recuperación de espacios públicos y mejorar las condiciones urbanas en beneficio de todas las familias del municipio.