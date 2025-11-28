Operativo “Tianguis Navideño” refuerza seguridad en bazares de Ecatepec

. Con respaldo de Marina y Guardia Nacional, la policía municipal realiza diariamente operativos simultáneos.

En Ciudad Azteca, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, encabezó el operativo Tianguis Navideño acompañado por autoridades de Protección Civil, Juzgado Cívico, Movilidad y la Dirección de Mercados, Tianguis y Vía Pública. La inspección se realizó en uno de los bazares más tradicionales del municipio, instalado a lo largo de un kilómetro entre el bulevar de los Aztecas y el bulevar Teocallis.

Vigilancia coordinada en 71 bazares

Con el respaldo de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, la policía municipal mantiene diariamente operativos simultáneos en 71 bazares navideños de Ecatepec, desplegando más de mil elementos y 300 patrullas de fuerzas municipales, estatales y federales. El objetivo es verificar medidas de seguridad, impedir la venta de bebidas alcohólicas y garantizar la tranquilidad de comerciantes y consumidores durante toda la temporada.

“Estamos reunidos diferentes áreas de gobierno en un esfuerzo conjunto coordinado para la seguridad en esta temporada de bazares y tianguis navideños”, señaló el comisario Machado Peña.

Supervisión y atención inmediata

Durante el recorrido, el comisario dialogó con comerciantes y reiteró que los operativos se mantendrán con la intervención de elementos de Sector, Marina, Guardia Nacional y policía estatal, para inhibir la comisión de ilícitos. El subdirector operativo de la policía municipal, Edmundo Esquivel Fuentes, informó a los locatarios que cualquier incidente puede reportarse al Centro de Mando (5551167428 al 32), con el fin de garantizar una reacción inmediata.

. Los elementos de seguridad vigilan los tianguis navideños.

Medidas de seguridad y prevención