Operativo “Tianguis Navideño” refuerza seguridad en bazares de Ecatepec

En Ciudad Azteca, el comisario de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal, Edgar Machado Peña, encabezó el operativo Tianguis Navideño acompañado por autoridades de Protección Civil, Juzgado Cívico, Movilidad y la Dirección de Mercados, Tianguis y Vía Pública. La inspección se realizó en uno de los bazares más tradicionales del municipio, instalado a lo largo de un kilómetro entre el bulevar de los Aztecas y el bulevar Teocallis.
Vigilancia coordinada en 71 bazares
Con el respaldo de la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, la policía municipal mantiene diariamente operativos simultáneos en 71 bazares navideños de Ecatepec, desplegando más de mil elementos y 300 patrullas de fuerzas municipales, estatales y federales. El objetivo es verificar medidas de seguridad, impedir la venta de bebidas alcohólicas y garantizar la tranquilidad de comerciantes y consumidores durante toda la temporada.
“Estamos reunidos diferentes áreas de gobierno en un esfuerzo conjunto coordinado para la seguridad en esta temporada de bazares y tianguis navideños”, señaló el comisario Machado Peña.
Supervisión y atención inmediata
Durante el recorrido, el comisario dialogó con comerciantes y reiteró que los operativos se mantendrán con la intervención de elementos de Sector, Marina, Guardia Nacional y policía estatal, para inhibir la comisión de ilícitos. El subdirector operativo de la policía municipal, Edmundo Esquivel Fuentes, informó a los locatarios que cualquier incidente puede reportarse al Centro de Mando (5551167428 al 32), con el fin de garantizar una reacción inmediata.
Medidas de seguridad y prevención
- Protección Civil supervisó negocios de comida, verificando que cuenten con extintores, instalaciones de gas y electricidad adecuadas, mangueras de alta presión y tanques en buen estado.
- La Dirección de Tianguis, Mercados y Vía Pública corroboró que no se expendan bebidas alcohólicas.
- Células de Motopatrullas vigilan bazares en zonas conflictivas como Ciudad Cuauhtémoc, Jardines de Morelos, Ampliación Tulpetlac, Hank González y colonias de la Quinta Zona.
- Elementos de los 27 sectores realizan recorridos pie tierra dentro de los tianguis para prevenir robos a transeúntes y vehículos.