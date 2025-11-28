Plantea Tlalpan aumento de 14% para el presupuesto 2026 ante el Congreso CDMX

Plantea Alcaldía Tlalpan aumento de 14% para el presupuesto 2026 ante el Congreso capitalino

La alcaldesa de Tlalpan, Gaby Osorio, presentó ante la Comisión de Presupuesto del Congreso de la Ciudad de México su informe del gasto ejercido durante 2025 y solicitó un incremento de 14% en el presupuesto para 2026.

De acuerdo con la funcionaria, el aumento permitiría consolidar acciones en seguridad, abastecimiento de agua, servicios urbanos y atención ambiental que, afirmó, han mostrado avances durante el primer año de su administración.

Durante la sesión, diputadas y diputados plantearon temas relacionados con movilidad, inundaciones, asentamientos irregulares y comercio en vía pública. La alcaldesa respondió que la demarcación llega a 2026 con mayor orden administrativo respecto a lo encontrado al inicio del gobierno.

Osorio informó que 2025 cerrará con más de 2,510 millones de pesos ejercidos o comprometidos. Según los datos presentados, la alcaldía registra una reducción de 24% en delitos de alto impacto, un incremento de 156% en la reparación de fugas de agua, la atención de más de 25 mil baches y la inversión de 113 millones de pesos en repavimentación nocturna.

También se reportó modernización de luminarias, mejoras en recolección de residuos y mantenimiento urbano, así como la ampliación del parque vehicular de seguridad, que pasó de 6 a 30 patrullas.

En materia de seguridad, Osorio señaló que la inversión de 18 millones de pesos permitió reforzar rondines y la coordinación con autoridades de distintos niveles. Aseguró que la estrategia incluye trabajo comunitario, prevención y policía auxiliar.

Como parte de los resultados presentados, la alcaldesa destacó la creación del primer Gabinete de Agua en la demarcación. Este mecanismo, dijo, ha permitido articular acciones con SEGIAGUA, acelerar obras y mejorar la coordinación operativa.

Entre las acciones mencionadas se encuentran la duplicación de reparaciones de fugas, obras hidráulicas, captación pluvial, rehabilitación de cárcamos y construcción de nuevos resumideros. También se recordó el operativo “Chubascos 24/7”, en el que la alcaldía fue dividida en nueve polígonos para atender reportes en cualquier horario.

El incremento presupuestal solicitado busca fortalecer programas como Territoriales 24/7, servicios urbanos, movilidad, protección civil, vigilancia ambiental y mantenimiento profundo de espacios públicos.

La administración pretende destinar recursos a la continuidad de obras en curso, entre ellas la subestación de bomberos en Topilejo, el primer teatro público de la demarcación y adecuaciones urbanas previstas ante actividades relacionadas con el Mundial 2026.

Según Osorio, la eficiencia operativa ya se refleja en tiempos de atención menores en el suministro de agua por pipa, mayor presencia de patrullas y aumento en la capacidad de respuesta urbana.

La alcaldía detalló que el 80% del territorio es suelo de conservación. En este rubro, se reportó una inversión superior a 7 millones de pesos en vigilancia ambiental y 42 millones en programas sociales, además del aumento de 62% en apoyos para productores agrícolas y pecuarios.

También destacó la conformación de más de 100 cooperativas, en su mayoría integradas por mujeres, relacionadas con actividades de conservación.

En coordinación con Profepa y Corena, se informó del cierre de 15 aserraderos ilegales. La alcaldía reiteró que, tras la instalación del Gabinete de Suelo Verde para atender tala ilegal en San Miguel Topilejo —instalado a instrucción del Gobierno de la Ciudad—, se sostienen reuniones semanales y filtros de vigilancia permanentes.

De acuerdo con las autoridades, la zona no ha registrado nuevos casos de tala ilegal en los últimos meses.

Al inicio de la comparecencia, la diputada y coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena, Xóchitl Bravo, reconoció avances en transparencia del uso de recursos autogenerados y acciones de atención a personas adultas mayores.

También destacó el trabajo del personal operativo durante recientes inundaciones en la demarcación. La legisladora afirmó que el trabajo territorial presentado por la alcaldía será un elemento relevante en la discusión presupuestal y política rumbo a 2026.