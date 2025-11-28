Pronóstico del clima CDMX: temperaturas para el fin de semana Este fin de semana sale el frente frío N.16 del país, mientras que otro ingresa provocando bajas temperaturas. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM (Daniel Augusto)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha informado que para este fin de semana se espera la salida del frente frío núm. 16, pero que en esos días de igual forma ingresará otro al país, lo que provocará bajas temperaturas.

De acuerdo con el SMN, el frente frío núm. 16 se extenderá sobre el mar Caribe y dejará de afectar al país; no obstante, la masa de aire polar que lo impulsa, en interacción con un canal de baja presión sobre el sureste mexicano, propiciará chubascos en la Ciudad de México.

Además, aunque la masa de aire polar que impulsó al frente frío núm. 16 provocará que se modifiquen gradualmente las características térmicas, aun así, mantendrá el ambiente de muy frío a gélido con posibles heladas en algunas zonas.

Finalmente, un nuevo frente frío se aproximará al norte y noreste del país durante la tarde noche del sábado e interaccionará con una línea seca y con la corriente en chorro subtropical, originando lluvias aisladas en algunos estados del país.

Es así que aquí te contamos cuáles son las temperaturas que deberás esperar para la Ciudad de México durante el fin de semana.

Pronóstico de clima para el sábado 29 de noviembre

Para la mañana del sábado 29 de noviembre, se prevé un cielo medio nublado con ambiente frío a fresco en la ciudad. Por la tarde, el ambiente será templado y el cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima será de 8 a 10 °C, mientras que la máxima, de 21 a 23 °C, por lo que deberás abrigarte bien al salir de casa.

Pronóstico de clima para el domingo 30 de noviembre

Para el domingo 30 de noviembre se espera que el frente frío núm. 17 avance sobre el noreste de la República Mexicana, en interacción con una vaguada en el oriente del país, modificando nuevamente la temperatura y ocasionando un clima frío en general.

Es así que para algunas zonas de la Ciudad de México se esperan lluvias aisladas de 0.1 a 5 mm y temperaturas mínimas de -5 a 0 °C.

Debido a las bajas temperaturas que se van a presentar durante el fin de semana, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil ha emitido algunas recomendaciones para que te protejas del frío:

Abrigarte adecuadamente, cubriendo nariz y garganta.

Evitar cambios bruscos de temperatura.

Consume abundantes líquidos, frutas y verduras ricos en vitaminas A y C.