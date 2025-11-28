Realizan en Huixquilucan jornada de limpieza en Deportivo Chuluguaya

El Gobierno municipal llevó a cabo una jornada integral de limpieza en el Deportivo “Chuluguaya” y en las calles aledañas de la colonia Jesús del Monte, con el objetivo de sanear el entorno, recuperar espacios de uso comunitario y contribuir a mejorar la salud de las y los habitantes de la zona. La actividad se realizó en colaboración con la empresa Thyssenkrupp Polysius México, como parte de una estrategia conjunta para impulsar acciones de responsabilidad social y cuidado ambiental.

Durante la jornada, personal municipal y voluntarios de la empresa se sumaron a las labores de limpieza y recolección de residuos que se habían acumulado en distintos puntos del deportivo y sus inmediaciones. Las autoridades señalaron que mantener estos espacios en buenas condiciones es fundamental para fomentar la convivencia familiar, el uso adecuado de las instalaciones deportivas y la prevención de riesgos sanitarios.

El operativo incluyó el retiro de basura, desmalezado, barrido manual y recolección de materiales en desuso que afectaban la imagen urbana y obstaculizaban el aprovechamiento pleno del lugar. Asimismo, se realizó la limpieza de áreas verdes y zonas de tránsito peatonal, lo que permitirá que las y los vecinos puedan recorrer el deportivo de manera más segura y ordenada.

Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de una línea de trabajo que busca fortalecer la colaboración entre gobierno y sector privado, con el fin de llevar a cabo proyectos que beneficien a la comunidad y mejoren la calidad de vida en diferentes colonias. En este caso, la participación de Thyssenkrupp Polysius México permitió ampliar la capacidad operativa y lograr un impacto mayor en la recuperación del espacio.

De acuerdo con el gobierno municipal, la limpieza del Deportivo Chuluguaya no solo mejora su apariencia, sino que también contribuye a la salud pública, ya que la presencia de residuos puede convertirse en un foco de contaminación, atraer fauna nociva y generar condiciones que pongan en riesgo a quienes utilizan las instalaciones diariamente. Con estas intervenciones se busca prevenir esos problemas y mantener un entorno más sano para todas y todos.

Vecinas y vecinos de Jesús del Monte reconocieron la importancia de estas acciones y agradecieron que el gobierno municipal y la empresa privada se sumen para atender las necesidades del entorno. Varias personas señalaron que el Deportivo Chuluguaya es un punto de encuentro para jóvenes, familias y deportistas, por lo que su limpieza y mantenimiento constante es clave para que continúe siendo un espacio funcional y seguro.

El gobierno local informó que continuará realizando labores de limpieza en distintos puntos del municipio, especialmente en lugares de convivencia comunitaria y áreas deportivas que requieren mantenimiento periódico. También reiteró la invitación a las y los vecinos para sumarse a las iniciativas de cuidado ambiental y de preservación de espacios públicos.

Con esta jornada, el municipio reafirma su compromiso de seguir impulsando acciones que fortalezcan el bienestar colectivo y promuevan entornos más saludables, seguros y adecuados para las actividades deportivas y recreativas de la comunidad.