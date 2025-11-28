Texcoco reconoce deuda social con personas sordas y refuerza su compromiso de inclusión

En el marco del Día Nacional de las Personas Sordas, el Gobierno Municipal de Texcoco y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) encabezaron una jornada de sensibilización para visibilizar a la población con debilidad auditiva y fortalecer las acciones institucionales en favor de su inclusión social. Las autoridades señalaron que existe una deuda histórica con este sector, por lo que se comprometieron a impulsar políticas que garanticen su pleno desarrollo.

El evento se realizó en el Salón de Usos Múltiples (SUM) del DIF, donde asistieron el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez y la presidenta honoraria del DIF Texcoco, Yesenia Armas Tobón, quienes subrayaron la importancia de integrar a las personas con sordera en la vida comunitaria y romper con los patrones de exclusión que han enfrentado durante años.

Durante la conferencia, la maestra Lidia Morán Luis, especialista en lenguaje de señas, explicó que la verdadera inclusión comienza cuando se deja de ver la sordera como una deficiencia y se reconoce como una forma distinta de percibir el mundo. Destacó que la sociedad debe generar espacios y condiciones que respeten la diversidad sensorial y promuevan el desarrollo integral de las personas con discapacidad auditiva.

Yesenia Armas Tobón dio la bienvenida a las y los asistentes y aseguró que la administración municipal se mantiene cercana a este sector para reconocer sus necesidades y acompañar su crecimiento. Señaló que las personas con debilidad auditiva enfrentan retos diarios relacionados con la falta de accesibilidad y oportunidades, por lo que es indispensable reforzar los esfuerzos institucionales.

La presidenta honoraria del DIF estuvo acompañada por Olimpia Montserrat Fernández Domínguez, coordinadora del Centro de Rehabilitación de Texcoco (CRETEX), y reiteró el llamado a las personas sordas a confiar en sus capacidades, prepararse y defender su espacio dentro de la comunidad. Subrayó que el primer paso para la inclusión es aceptar la propia forma de ver el mundo y desde ahí construir un camino hacia la participación social.

En su intervención, el presidente municipal Nazario Gutiérrez Martínez lamentó las condiciones en las que viven muchas personas sordas y reconoció que la sociedad tiene un compromiso pendiente con ellas. Afirmó que no deben ser vistas como una carga, sino como personas valiosas de quienes se aprende y a quienes se debe apoyar para mejorar su calidad de vida.

Gutiérrez Martínez anunció que se realizarán mejoras en las instalaciones del Centro de Rehabilitación de Texcoco, donde se habilitará un espacio adecuado para fortalecer la atención y las terapias dirigidas a personas con discapacidad auditiva. Con ello, se busca que puedan acceder a servicios dignos y especializados que favorezcan su inclusión en todos los entornos sociales.

El gobierno municipal aseguró que continuará trabajando desde el DIF, el CRETEX y otras instancias para generar oportunidades, acompañamiento y condiciones de desarrollo pleno para la comunidad sorda de Texcoco. Asimismo, reiteró su compromiso de seguir impulsando políticas públicas con un enfoque de derechos, inclusión y respeto a la diversidad.

Con estas acciones, Texcoco reafirma su voluntad de construir un municipio más justo, accesible e incluyente, donde todas las personas puedan participar y desarrollarse sin barreras.