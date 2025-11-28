Tlalnepantla avanza en el Operativo Calle Libre para mejorar la movilidad y el orden urbano

El Gobierno de Tlalnepantla continúa implementando el Operativo Calle Libre, una estrategia que busca recuperar los espacios públicos y garantizar que las vialidades del municipio permanezcan despejadas, seguras y en mejores condiciones para la movilidad de peatones y automovilistas. Como parte de estos trabajos, autoridades municipales reforzaron acciones de retiro de bienes mostrencos en diversas zonas de la ciudad.

El operativo se llevó a cabo en coordinación con la Dirección de Sustentabilidad Ambiental de Tlalnepantla, instancia encargada de supervisar, identificar y retirar estructuras, objetos abandonados y materiales que obstruyen el paso en calles, banquetas y áreas comunes. De acuerdo con las autoridades, estas intervenciones permiten mejorar el entorno urbano, reducir riesgos y avanzar hacia una ciudad más ordenada.

Las brigadas municipales recorrieron distintas vialidades para detectar obstáculos que afectaban el tránsito y la movilidad diaria. Entre los bienes mostrencos retirados se encontraron bases metálicas, estructuras viejas, objetos abandonados, material en desuso y artículos colocados irregularmente sobre la vía pública. Cada retiro fue documentado siguiendo los procedimientos establecidos por el municipio.

El gobierno local destacó que liberar espacios es fundamental para construir una ciudad más limpia, segura y funcional, ya que la presencia de objetos en la vía pública puede provocar accidentes, limitar el paso peatonal y generar puntos de desorden. Con el Operativo Calle Libre se busca que las calles estén disponibles para su uso adecuado y que la ciudadanía pueda desplazarse sin obstáculos.

Estas acciones también contribuyen a mejorar la imagen urbana y fortalecer la seguridad, pues las zonas con obstrucciones suelen convertirse en espacios propicios para comportamientos indebidos o acumulación de basura. Al mantener las vialidades despejadas, se facilita la supervisión de las áreas y se promueve una convivencia más armónica entre quienes viven y transitan por Tlalnepantla.

Las autoridades municipales informaron que el operativo continuará de manera permanente en diferentes colonias, con el objetivo de atender reportes ciudadanos y avanzar en la recuperación de espacios ocupados de manera irregular. Asimismo, hicieron un llamado a la población a evitar colocar objetos sobre la vía pública, recordando que esta práctica está regulada por el Bando Municipal y puede generar sanciones.

Vecinas y vecinos que observaron los trabajos reconocieron la importancia de mantener las calles libres, ya que muchos de los objetos retirados dificultaban la circulación y, en algunos casos, representaban un riesgo para quienes caminaban por las banquetas. Afirmaron que estas acciones ayudan a mejorar el orden y la calidad de vida en sus comunidades.

El Gobierno de Tlalnepantla reiteró que seguirá trabajando por #NuestraCiudad, fortaleciendo operativos que ayuden a garantizar movilidad eficiente, vialidades limpias y un entorno urbano más seguro. Con el Operativo Calle Libre, la administración municipal busca consolidar un modelo de ordenamiento que beneficie tanto a peatones como a conductores, priorizando siempre el bienestar y la seguridad de todas y todos.