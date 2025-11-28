Vinculan a proceso al “Goofy”, autor intelectual del asesinato de David Cohen

Detenido Jorge "N", alias "El Goofy". (FGJCDMX)

Un juez vinculó a proceso a Jorge Antonio “N”, alias “El Goofy”, presunto autor intelectual del asesinato del abogado David Cohen Sacal, jurista que fue privado de la vida el pasado 13 de octubre en las escalinatas de la sede del Poder Judicial de la Ciudad de México, en la colonia Doctores, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Jorge Antonio “N” fue imputado por el delito de homicidio y deberá permanecer bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

El juez fijó un lapso de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El “Goofy” habría sido el responsable de planear, coordinar y apoyar a los agresores que atacaron de manera directa a la víctima mientras se dirigía a su vehículo. Aunque se desconoce el móvil de la agresión.

Una vez finalizada la audiencia en los juzgados de Doctor Lavista, el abogado de Jorge Antonio “N” se negó a dar alguna declaración acerca de las imputaciones en contra del “Goofy”, así como de los datos de prueba que presentados que pudieran favorecer a este posible criminal.

En el litigio, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) presentó varias videograbaciones en las que se observa al “Goofy”, junto a Héctor “N” y Donnovan “N” — autores materiales — dentro de un inmueble en la colonia Doctores, donde les explixó la manera en cómo tenían que ejecutar el asesinato, así como una fotografía del abogado a quien tenían que asesinar.

Los criminales se habían reunido en el patio del predio, donde “El Goofy”, que vestía una sudadera de la marca “Hang Teen”, pants, gorra y usaba lentes, también les facilitó las armas a los sicarios.

“El Goofy”, presuntamente habría sido compañero de secundaria de Héctor “N“.

En las imágenes se observa que Héctor “N” vestía la sudadera azul marca Calvin Kelin, que portaba cuando fue detenido in fraganti.

Cronología del asesinato y criminales vinculados a proceso

La tarde del 13 de octubre, a las 16:30 horas, David Cohen descendía de las escalinatas del Poder Judicial en la avenida Niños Héroes, para dirigirse a su vehículo que era escoltado por al menos tres personas, que permanecían a pocos metros del acceso del inmueble.

Ahí, Donovan “N”, que portaba casco de motocicleta, accionó el arma hacia el abogado cuando la víctima se encontraba en las escalinatas del edificio en la avenida Niños Héroes. En medio del ataque, un agente de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Desaparecidos disparó hacia el otro criminal involucrado, Héctor “N”, momento en el que cayó al suelo y de inmediato fue capturado.

Después, Donovan “N” logró escapar por la avenida Doctor Liceaga, donde continuó su camino a toda velocidad.

El pasado 27 de noviembre, agentes de la Policía de Investigación ubicaron al “Goofy” en la colonia Del Gas, de la alcaldía Azcapotzalco. Una vez detenido, este sujeto fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Donovan “N”, de 20 años de edad, fue detenido el 15 de octubre en la autopista México - Puebla y cuenta con dos vinculaciones a proceso, por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho y otra por homicidio.

Detenido Donovan "N". (SSC)

En su detención, las autoridades le hallaron 10 bolsitas pequeñas y una mediana con marihuana, cuatro dosis de crystal, un arma de fuego corta, 17 cartuchos útiles de diferentes calibres, cuatro teléfonos celulares y diversas prendas de ropa.

Al continuar con la investigación, las autoridades mencionaron que Donovan “N” integra un grupo criminal a los que se les contrata como golpeadores durante desalojos de inmuebles.

El defensor de Donovan “N”, Arturo Maya Zavala, detalló que en la audiencia inicial, el Ministerio Público ofreció datos de prueba contundentes, como Policías de Investigación que presenciaron el crimen, así como 25 discos con varias horas de videos captados por cámaras de seguridad en los que presuntamente se expone la participación del joven en el atentado.

Maya Zavala agregó que al dialogar con la familia del imputado, acordaron que el proceso más factible es el procedimiento abreviado, es decir, el acusado admite su responsabilidad y renuncia al juicio oral a cambio de una pena reducida, en este caso, la pena mínima de 20 años de cárcel.

Adicionalmente, el abogado aclaró que Donovan “N” no cuenta con información adicional como planeación del crimen, que pueda negociar con las autoridades.

El otro criminal, Héctor “N”, imputado por el delito de homicidio aceptó su responsabilidad, ofreció disculpas e incluso lloró a manera de arrepentimiento por el crimen que cometió.

Además, narró que “El Goofy”, lo contrató por la cantidad de 30 mil pesos para asesinar a Cohen.

El día de su vinculación a proceso, el 17 de octubre, el juez y el Ministerio Público sabían que Héctor “N” sería defendido por un abogado de oficio, sin embargo, previo a que comenzara el juicio, fueron notificados que la madre del criminal contrató un jurista para que lo representara.

Detenido Héctor "N". (FGJCDMX)

El abogado de Héctor “N” manifestó que la madre del sujeto también ofreció disculpas por el comportamiento de su hijo y que los pocos recursos económicos con los que contaban no justificaba la acción de haberle quitado la vida al abogado David Cohen.

También, la mujer detalló que tras haber cumplido 18 años en enero pasado, Héctor “N” abandonó sus estudios. Por el comportamiento de su hijo, la madre externó su tristeza.