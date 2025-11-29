Cabildo Abierto de Huixquilucan apuesta por escuchar las voces de sus ciudadanos

Cabildo Abierto de Huixquilucan busca escuchar las voces de sus habitantes

El municipio de Huixquilucan lanzó una nueva convocatoria para su Cabildo Abierto, con el objetivo de acercar a sus ciudadanos interesados en presentar propuestas para mejoras de su comunidad, por lo que tienen hasta el 8 de diciembre próximo para registrarse y presentar sus iniciativas .

La convocatoria para la Sexta Sesión de Cabildo Abierto fue aprobada por unanimidad por el ayuntamiento, y la alcaldesa Romina Contreras Carrasco hizo un llamado explícito a la ciudadanía: “La participación de la ciudadanía y una cercanía permanente, permiten construir acuerdos, fortalecer la transparencia y elevar la efectividad de las decisiones públicas” .

El encuentro está programado para el lunes 15 de diciembre de 2025; las personas interesadas en presentar propuestas tienen como fecha límite para registrarse el lunes 8 de diciembre.

Para participar, quienes deseen intervenir deben cumplir ciertos requisitos: ser habitantes o vecinos del municipio, presentar una solicitud por escrito con nombre completo (o de quien represente), domicilio para notificaciones dentro de Huixquilucan, y describir claramente la petición o propuesta que desean plantear. También deben adjuntar copia de su identificación oficial con fotografía.

No serán aceptadas solicitudes cuya petición esté fuera de la competencia del Ayuntamiento o que impliquen procedimientos regulados por normativas especiales, según lo establece la convocatoria oficial.

Romina Contreras sostuvo que este ejercicio busca “escuchar y atender sus peticiones” con la finalidad de que el gobierno municipal implemente acciones reales que beneficien a la comunidad. “Las sesiones de Cabildo Abierto son una herramienta para mantener el contacto directo con los habitantes, para escuchar y atender sus peticiones y, con ello, implementar acciones que permitan seguir avanzando en la construcción de un mejor Huixquilucan”, dijo la presidenta municipal.

Este mecanismo representa una oportunidad para que vecinos de distintas zonas del municipio tradicional, popular y residencial puedan exponer problemáticas, necesidades urgentes o ideas para mejorar su entorno. Ya en ediciones anteriores se habían realizado convocatorias similares, en las que los ciudadanos presentaron propuestas de servicios urbanos, seguridad, limpieza, infraestructura y otros asuntos comunitarios.

Con esta nueva sesión de Cabildo Abierto, Huixquilucan refrenda su compromiso con la participación ciudadana, la transparencia y la gobernanza democrática, al abrir las puertas del ayuntamiento a los habitantes y darles voz aunque no voto en temas de interés colectivo.