Congreso local recibe Paquete Económico 2026, solicita 7.5% más que en 2025

Entregan Paquete Económico 2026 al Congreso CDMX

El titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton, entregó el Paquete Económico 2026 de la Ciudad de México al Congreso local; el monto total solicitado es de 313 mil 385 millones de pesos frente a los 291 mil 526 mdp aprobados para 2025.

Se trata de un aumento de 21 mil 859 millones de pesos adicionales y representa un incremento de 7.5 por ciento en los Ingresos, sin introducir nuevos impuestos.

La propuesta para 2026 considera un incremento de 31.2% en la inversión pública, que alcanzaría 57 mil 910.8 millones de pesos, en un año en el que se realizará el Mundial.

El proyecto también contempla para la Movilidad 43 mil 749 millones de pesos, se trata del monto más alto registrado para la ciudad, con un aumento de 13 por ciento respecto a 2025.

Para obra pública, el paquete propone 18 mil 600 millones de pesos, 5 mil 100 mdp adicionales respecto al 2025. Para trabajaos hidráulicos se contemplan 19 mil mdp, lo que representa 4 mil millones adicionales respecto a lo aprobado para este año, entre otros.

De acuerdo con el secretario, el paquete propone finanzas sanas, sustentables y sostenibles; además busca ampliar la base de contribuyentes mediante un programa de simplificación administrativa.

El diputado Jesús Sesma, del PVEM, presidente de la Mesa Directiva, se refirió a la recepción del Paquete Económico para el ejercicio 2026 como la hoja de ruta que va a orientar el ejercicio de la política pública durante el próximo año.

“En este instrumento que hoy se entrega se establece cuánto se va a proyectar, cuánto se habrá de recaudar, bajo qué reglas y de qué manera se han de distribuir los recursos para poder financiar los servicios, las obras y los programas destinados a proteger y garantizar los derechos de las y los habitantes de esta ciudad”, puntualizó.

Respecto a las necesidades de financiamiento para el ejercicio fiscal 2026, se prevé un desendeudamiento neto de 0.5 por ciento en términos reales, lo cual es consistente con finanzas públicas sanas.

El diputado Sesma Suárez concluyó su intervención mencionando que el ejercicio del presupuesto se ha realizado de manera responsable, con disciplina y bajo un criterio de autoridad en favor de quienes habitan la capital.