Desde que gobierna la 4T a México le va mejor, asegura Sheinbaum al entregar viviendas en Quintana Roo

Sheinbaum encabeza entrega de viviendas en Q. Roo

La presidenta de México encabezó el programa Vivienda para el Bienestar en Playa del Carmen, Quintana Roo; durante el evento aseguró que, desde que gobierna la cuarta transformación a México le va mejor.

“Antes de que llegara la transformación, los gobiernos le quitaban al pueblo para dárselos a ellos y a sus amigos, eran gobiernos de los privilegios, de mucha corrupción, pero llegó la transformación en 2018 con el presidente López Obrador”, recordó.

Además recordó que se trata de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, “a todo el país le va mejor, como gobernamos con ese principio de: por el bien de todos, primero los pobres”.

Lo anterior, al entregar 225 viviendas nuevas del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit); además de 497 liberaciones de hipoteca del Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales (Fovissste) y 193 escrituras del Instituto Nacional del Suelo Sustentable (INSUS).

“Me comprometí a que íbamos a ser un gobierno cercano al pueblo y aquí estamos con ustedes, nunca nos vamos a divorciar del pueblo de México, somos uno solo, gobierno y pueblo. Y me comprometí, nos comprometimos todo el equipo, a que íbamos a construir un millón 200 mil viviendas en el sexenio para quien menos tiene, para quien gane entre uno y dos salarios mínimos y hoy estamos entregando vivienda para Playa del Carmen”, informó.

Destacó que la meta de su gobierno es la reestructuración de 5 millones de créditos que resultaron impagables debido al esquema de financiamiento que se promovió en la época neoliberal, que le quitaban al pueblo para darle a unos cuantos. Mientras que la Cuarta Transformación gobierna en beneficio del pueblo y a la fecha, suman más de 2 millones de créditos reestructurados, con quitas y descuentos que llegan hasta la totalidad del adeudo.

Inflación controlada

La presidenta también desmintió rumores sobre problemas económicos en el país.

“No, resulta que la inflación está controlada, vamos a seguir aumentando el salario mínimo porque ese fue un compromiso que hice y lo vamos a cumplir”, dijo la mandataria.

En compañía de la gobernadora de la entidad, Mara Lezama, Sheinbaum recordó que el próximo 6 de diciembre el pueblo de México celebrará siete años de la Cuarta Transformación en el Zócalo de la Ciudad de México y aseguró que en el Segundo Piso se va a seguir cumpliendo con el mandato de las y los mexicanos.

La gobernadora de Quintana Roo puntualizó que las 225 viviendas entregadas hoy son las primeras de 992 casas que forman parte del desarrollo Edén Bienestar en Playa del Carmen, construidas para las y los trabajadores que hoy son el motor económico del estado, por lo que agradeció a la Presidenta el apoyo para garantizar el acceso a este derecho y reducir créditos que resultaban impagables para las y los derechohabientes.