Diputada del PVEM pide más presupuesto para sistema de cuidados en Iztapalapa

Diputada Rebeca Peralta

La vicecoordinadora del Partido Verde en el Congreso capitalino, Rebeca Peralta, solicitó que, dentro del proceso de dictaminación del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2026, se destinen 65 millones de pesos a la alcaldía Iztapalapa para fortalecer y ampliar el sistema de cuidados en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con la legisladora, dicha inversión permitirá fortalecer las redes comunitarias de cuidado, mejorar la atención a personas dependientes y apoyar a quienes realizan labores de cuidado no remunerado, principalmente mujeres, quienes históricamente han asumido esta responsabilidad sin el respaldo institucional suficiente.

Peralta enfatizó que el sistema de cuidados es una política pública esencial para garantizar la seguridad social, la atención digna y el bienestar de las personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, como personas adultas mayores, personas con discapacidad, niñas, niños, personas cuidadoras y familias en condiciones de precariedad.

“El sistema de cuidados no puede seguir siendo visto como un gasto, sino como una inversión social que impacta directamente en la calidad de vida de miles de familias de Iztapalapa. Estamos hablando de apoyar a quienes sostienen el día a día de nuestra comunidad”, expresó.

Mediante un punto de acuerdo, la congresista solicitó 30 millones de pesos para ampliar el programa de sistema de cuidados dirigido a grupos prioritarios en la demarcación.

Además 15 millones de pesos para fortalecer el servicio del sistema integral de cuidados que actualmente opera en Iztapalapa y 20 millones de pesos para incrementar el número de centros de cuidado en la alcaldía, con el objetivo de ampliar la cobertura y atención a la población.

Además, Rebeca Peralta recordó que este planteamiento forma parte de una serie de solicitudes presupuestales para Iztapalapa, que también incluyen recursos para acciones culturales y programas sociales en beneficio de grupos de atención prioritaria, aunque enfatizó que el sistema de cuidados debe ser una prioridad estatal y presupuestal para el próximo año.