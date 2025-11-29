Ecatepec impulsa campaña para prevenir el grooming y en niños y adolescentes

Con el objetivo de alertar a madres, padres y cuidadores sobre los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes en internet, el Gobierno de Ecatepec, a través del Instituto Municipal de las Mujeres e Igualdad de Género (IMMIG), lanzó una nueva campaña de prevención del grooming, una forma de violencia digital que afecta cada vez a más familias.

La iniciativa surge ante una situación alarmante: 6 de cada 10 menores han conversado alguna vez con desconocidos en redes sociales o videojuegos en línea, espacios donde según autoridades municipales los agresores suelen ocultar su verdadera identidad para engañar, manipular y ganar la confianza de sus víctimas.

La campaña destaca que muchas interacciones comienzan como “chats inocentes”, pero con el tiempo evolucionan hacia conductas peligrosas que pueden derivar en acoso, extorsión o incluso abuso. Por ello, el gobierno municipal recalca que el grooming “no es un juego”, sino un engaño, una forma de violencia y un delito que puede tener consecuencias graves en la vida de niñas y adolescentes.

Como parte de esta estrategia, el IMMIG difundió una videocápsula informativa que explica qué es el grooming, cómo actúan los agresores y cuáles son las señales de alerta que pueden ayudar a detectar a tiempo un posible caso. La pieza audiovisual busca visibilizar situaciones que pasan desapercibidas dentro de los hogares, especialmente cuando los menores utilizan dispositivos electrónicos sin supervisión o tienen acceso ilimitado a internet.

La directora del instituto señaló que es fundamental generar conciencia en las familias, ya que la mayoría de los casos podría evitarse si se identifican a tiempo los comportamientos sospechosos. La intención es fomentar la prevención desde la información, el diálogo constante y el acompañamiento emocional en el hogar.

La videocápsula invita a la ciudadanía a reflexionar sobre la importancia de monitorear actividades en línea, hablar abiertamente con los menores sobre riesgos digitales y mantenerse atentos a cambios de conducta, mensajes desconocidos o solicitudes extrañas que pudieran recibir a través de redes sociales y plataformas de videojuegos.

Además, el IMMIG pone a disposición de la población sus líneas telefónicas, correo electrónico y atención directa para brindar acompañamiento psicológico, asesoría legal o apoyo en la presentación de denuncias. Las personas que requieran ayuda pueden comunicarse al 55 7510 6232, al 55 5770 6960 o escribir al correo immig.ecatepec@gmail.com.

El Gobierno de Ecatepec recordó que esta campaña forma parte de las acciones que impulsa la administración municipal para construir entornos más seguros en el espacio digital, especialmente para las niñas y mujeres jóvenes, quienes son las principales víctimas de este tipo de delitos. También forma parte de la línea de trabajo de la presidenta municipal, Azucena Cisneros Coss, para reforzar la cultura de prevención y fortalecer los mecanismos de protección ciudadana.

A través del lema #EnRedesNoTeEnredes, el municipio busca generar una conversación colectiva sobre el uso responsable de internet y la importancia de denunciar cualquier situación sospechosa. De igual manera, reafirma su compromiso de seguir trabajando por un Ecatepec donde todas y todos puedan vivir sin violencia, tanto en el espacio físico como en el digital.