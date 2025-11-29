Encontramos un Gobierno abandonado, hoy profundizamos la transformación Magdalena Contreras: Fernando Mercado

Informe Alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida. (Especial)

El alcalde de Magdalena Contreras, Fernando Mercado Guaida, rindió su primer informe de Gobierno, en el cual reconoció que fue complicado “levantar” la demarcación dados los malos resultados de la anterior administración, pero después de un año, los contrerenses viven más seguros, gozan de calles iluminadas, tienen vialidades con mejor movilidad y los espacios públicos pasaron de ser operados por un grupo afín al poder, a manos de los habitantes.

50 mil metros de pavimentación

Con una inversión histórica de 75 millones de pesos para trabajos de pavimentación y bacheo, en un año se han reencarpetado 50 mil 500 metros cuadrados de calles, equivalente a siete veces la extensión del Estadio Olímpico Universitario.

Este mejoramiento urbano también implicó la reparación de tres mil 798 luminarias, además, tres mil 300 metros lineales de drenaje y dos mil 500 metros de tubería de agua potable.

Mercado Guaida mencionó que en años anteriores, la corrupción alcanzó al sector deportivo en la alcaldía, dado que los espacios para practicar actividad física estaban cerrados, se tenían que realizar trámites burocráticos para utilizarlos o incluso se cobraba a los usuarios.

“Ha sido un año de muchos retos, acabar con la corrupción del Gobierno anterior, atender emergencias de la peor temporada de lluvias en la historia de Contreras, ha sido complicado, pero hoy, gracias al trabajo de un equipo profesional, de seguir la máxima con el pueblo todo y sin el pueblo nada y gracias al apoyo de la comunidad de Magdalena Contreras, a un año de Gobierno te entregamos resultados”.

“Nuestro compromiso, continuar con la profundización de la transformación de los próximos dos años, para que tu y tu familia vivan mejor”, prometió Fernando Mercado.

900 niños aprenden a nadar

En el nuevo Gobierno se potencializó la capacidad de los deportivos y se recibieron a 400 nuevos contrerenses en los módulos, específicamente 15 por ciento más personas en albercas, de los cuales 900 son niños y niñas que aprenden a nadar.

El resultado fue inmediato, de 50 personas oriundas que participaban en las olimpiadas de la capital, en 2025 esta cifra creció a 460, grupo que ganó 136 medallas.

“Encontramos una administración pública desgastada, negligente, mal equipada, con pocas instalaciones. Lo primero que hicimos fue equipar y fortalecer las instalaciones, invertimos 6.3 millones de pesos que nos permite bachear cuatro veces más rápido”.

“La compra más grande histórica en uniformes, 10 millones, es decir, tres veces más que el Gobierno anterior, con 27 conceptos más, equipo y vestuario que nunca se había comprado”.

Asimismo, 10 millones de pesos serán destinados a la compra de 300 computadoras, equipo especializado, drones y equipo especializado.

Cine gratuito para 13 mil personas

El edil comparó que el cine de Víctor Manuel Mendoza, el cual fue rescatado en el pasado, la administración pasada lo destinó a espacios de oficina a empresas privadas que servían a la alcaldía. Tras su reapertura en febrero pasado, 13 mil 300 asistentes han acudido de manera gratuita a ver películas y comer botanas sin costo.

En el mismo lugar se colocó la sede de los talleres y cursos, así como el lugar donde practican las orquestas; en esta administración, 700 personas más tienen acceso a actividades culturales.

Así, el Foro Cultural, que también permanecía cerrado, hoy con “viernes de chacoteo”, “sábados de juego” y “domingo de danzón”, 35 mil contrerenses han aprovechado los fines de semana.

500 mil mujeres vulnerables atendidas

Las mujeres son una prioridad para la administración de Mercado Guaida, es por eso que se creó la Dirección de Igualdad Sustantiva y se fortaleció la Casa de La Mujer Ifigenia Martínez, con 33 talleres, asesorías jurídicas, apoyo psicológico y atención médica, cuatro mil 500 usuarias son abrazadas en ese lugar.

En las próximas semanas la Casa de la Mujer será ampliada con lavandería, estética y spa.

De manera simultánea, a los 31 grupos de adultos mayores se les brindan pláticas, paseos y talleres, sumado a actividades en colaboración con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX) en materia de protección de datos personales.

En el cuidado a la salud, Magdalena Contreras ha generado tres mil jornadas, cinco mil certificados médicos gratuitos, 15 mil 700 asistentes a pláticas de prevención de adicciones, 90 exámenes de papanicolau, entrega de aparatos auditivos y sillas de ruedas y apoyo a personas que parecen enfermedades crónico degenerativas.

En bienestar animal, en un año se han realizado mil 700 esterilizaciones a perros y gatos.

700 veces más reforestación

En su extensión territorial, 75 por ciento de Magdalena Contreras es suelo de conservación, zona que en 12 meses se reforestó 700 veces más — 19 hectáreas — que el último año del Gobierno priísta, para salvaguardar el pulmón de la Ciudad de México.

De las barrancas, que son las que recargan el manto freático de la ciudad, se recogieron 150 toneladas de residuos sólidos y 160 metros cuadrados de maleza. Para prevenir que la basura llegue a las áreas naturales, con el programa “adiós a tus cachibaches”, se recaudan muebles, cascajo y fierros.

Los pequeños productores que trabajan con materia orgánica no contaminante también han sido tomados en cuenta con pláticas y capacitaciones para que en el futuro sus ventas impacten en el desarrollo económico de la ciudad.

22% menos delitos de alto impacto

La actividad económica no se detiene ahí, la mitad de los contrerenses se dedican a los pequeños comercios, como papelerías y carnicerías; para su protección, el programa “con permiso, voy a abrir”, ayudará en la regularización de todos los establecimientos y evitar abusos gubernamentales. También se les brinda seguridad, con la política “Policía Amigo”, los comerciantes les ofrecen a los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) el uso del sanitario, agua o la carga eléctrica de sus dispositivos móviles y generar una policía más cercana, de barrio.

El proyecto de seguridad de atención a las causas también va por la ruta correcta, dado que en 2025, se cometieron mil 14 delitos menos que en 2024, de cuatro mil 600 a tres mil 600, 22 por ciento menos de incidencia delictiva.

Para el fortalecimiento y consolidación de la protección ciudadana, se invirtieron 44 millones de pesos en tecnología, como 160 videocámaras, pantallas y el sistema de monitoreo integrado al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), para ampliar la capacidad de vigilancia y patrullaje.