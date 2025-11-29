Iztacalco se suma a clase masiva de fútbol más grande del mundo

Fútbol La alcaldesa informó que la demarcación contará con 15 canchas para torneos comunitarios rumbo a la justa deportiva. (Especial)

La alcaldía Iztacalco realizó una clase masiva de fútbol con niñas, niños y jóvenes de la demarcación como parte de las actividades rumbo a la clase de fútbol más grande del mundo, programada para el próximo 22 de febrero de 2026.

La alcaldesa Lourdes Paz Reyes y el director general del Instituto del Deporte (INDEPORTE) de la Ciudad de México, Javier Peralta Pérez, destacaron el impulso conjunto para fortalecer la actividad física y la vida comunitaria en los espacios públicos de la ciudad.

El director general de INDEPORTE señaló que la ciudad se prepara para la clase de fútbol más grande del mundo y envió un saludo a nombre de la Jefa de Gobierno, reconociendo a la alcaldesa como una gran promotora del deporte en la capital. También invitó a la comunidad a sumarse el 22 de febrero de 2026 a esta actividad de talla internacional.

Explicó que, como parte del programa anunciado por la jefa de Gobierno, la ciudad contará con 300 canchas de fútbol popular y que Iztacalco dispondrá de 15 de ellas para que vecinas y vecinos participen en torneos entre colonias, mercados y ligas locales.

La alcaldesa anunció además que se inaugurarán cuatro nuevas canchas en la Magdalena Mixhuca, destinadas para el uso de la comunidad y para actividades deportivas rumbo al Mundial. Señaló que la ciudadanía tiene derecho a vivir esta fiesta “desde el barrio y desde la colonia”, incluyendo eventos masivos para apoyar a la Selección Mexicana, como la instalación de una mega pantalla en la Magdalena Mixhuca en los días de partido.

En su intervención, la alcaldesa Lourdes Paz Reyes destacó la importancia del fútbol como herramienta de unión y participación ciudadana de cara al Mundial. Recordó que México será sede nuevamente de esta justa mundialista y afirmó que en Iztacalco también se vivirá la fiesta del fútbol desde los espacios comunitarios.

Durante la jornada se llevaron a cabo actividades como la firma del balón oficial, la presentación de la mascota y la patada inaugural que marcó el inicio de la clase a las 9:30 horas.