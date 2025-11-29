Naucalpan lanza programa “Libres y al Volante” para impulsar autonomía y movilidad de las mujeres

Con el propósito de fortalecer la autonomía, la movilidad segura y el empoderamiento económico de las mujeres, el Gobierno de Ciudad Naucalpan, a través del Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS), anunció la convocatoria del programa “Libres y al Volante”, una iniciativa que ofrece clases de manejo a bajo costo para habitantes del municipio.

La convocatoria está dirigida exclusivamente a mujeres naucalpenses que buscan aprender a conducir, mejorar sus habilidades al volante o abrir nuevas oportunidades laborales en actividades que requieren movilidad independiente. Según el gobierno municipal, este programa forma parte de las acciones para disminuir desigualdades y brindar herramientas prácticas que fortalezcan la seguridad y confianza de las mujeres en espacios públicos y privados.

El programa surge ante la necesidad de que más mujeres cuenten con medios propios de desplazamiento, reduzcan riesgos en su vida cotidiana y tengan la posibilidad de acceder a empleos que demandan movilidad. Desde el IMNIS se ha destacado que aprender a manejar no solo representa una habilidad útil, sino también una vía para mejorar la participación económica y social dentro del municipio.

“El objetivo es que las mujeres tengan alternativas accesibles y seguras para su formación”, señalaron autoridades del instituto, al subrayar que las alumnas podrán recibir clases impartidas por personal capacitado, con técnicas de conducción responsables y con enfoque en la seguridad vial. La capacitación incluirá prácticas, conocimientos básicos del reglamento de tránsito y recomendaciones para una movilidad urbana libre de riesgos.

El Ayuntamiento informó que las interesadas pueden obtener más información mediante la línea telefónica 55 8789 5483, donde podrán conocer requisitos, horarios y detalles sobre el proceso de inscripción. Las clases iniciarán el 8 de diciembre, por lo que las autoridades recomendaron realizar el registro con anticipación debido a la alta demanda prevista.

El programa también busca generar espacios de convivencia y acompañamiento entre mujeres, donde puedan compartir experiencias, fortalecer redes de apoyo y construir autonomía desde la práctica cotidiana. En Naucalpan, este tipo de iniciativas ha sido clave para mejorar la confianza en la movilidad individual, especialmente en zonas donde el transporte público presenta saturación u horarios limitados.

Además, “Libres y al Volante” se integra a las políticas municipales de igualdad sustantiva que se impulsan bajo el lema #AquíGobiernaLaEsperanza, enfocadas en garantizar que las mujeres tengan acceso a herramientas que fortalezcan su independencia y desarrollo personal. El gobierno municipal ha reiterado que continuará ampliando y promoviendo programas que atiendan necesidades reales y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las naucalpenses.

Con este programa, el Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva reafirma su compromiso de acompañar a las mujeres en procesos de formación que impacten directamente en su seguridad, bienestar y oportunidades de crecimiento. La administración municipal invitó a todas las interesadas a aprovechar esta oportunidad y sumarse a una iniciativa pensada para transformar su movilidad y su vida diaria.