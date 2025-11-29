Preconsulta sobre Sistema de Cuidados en CDMX avanza con éxito

Realizan foros para construir el Sistema de Cuidados de la CDMX

Esta semana se realizaron dos jornadas de foros, en Iztapalapa y en el Centro Histórico, se trata de la preconsulta para la construcción del Sistema de Cuidados de la Ciudad de México; en ellos participaron organizaciones, especialistas y legisladores en un diálogo plural.

Con amplia participación ciudadana y la presencia de especialistas, organizaciones civiles y legisladores, se llevaron a cabo las dos primeras Jornadas de Foros de la etapa previa de la Consulta del Sistema de Cuidados, realizadas el 26 de noviembre en la Utopía Meyehualco, en Iztapalapa, y este jueves en el Centro Cultural El Rule, en el Centro Histórico.

Ambas actividades marcaron el inicio de un proceso que busca recoger la opinión de las y los habitantes de la ciudad antes de la dictaminación de una ley en la materia.

En el primer foro destacaron las intervenciones de las y los coordinadores de los grupos parlamentarios del Congreso local, así como la participación de representantes de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México y de la titular de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social del Gobierno de la Ciudad de México, quienes subrayaron los esfuerzos que se están emprendiendo para conformar un sistema sólido, accesible y con perspectiva de derechos.

El segundo foro reunió a la Consejería Jurídica, la Secretaría de Atención y Participación Ciudadana y a la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios, además de organizaciones como OXFAM, la Comisión Interamericana de Seguridad Social y la Coalición por el Derecho al Cuidado Digno.

También asistieron personas cuidadoras, personas con discapacidad, población migrante, representantes de pueblos indígenas y sectores en situación de vulnerabilidad.

Como parte de la etapa previa de la construcción del Sistema de Cuidados, en las próximas dos semanas se instalarán mesas de recepción de opiniones en puntos de alta afluencia de las 16 alcaldías, como el Metro, con el fin de acercar la consulta a la ciudadanía y garantizar que todas las personas sean escuchadas.

De acuerdo con las comisiones organizadoras, estas jornadas permitirán obtener una radiografía clara de necesidades y prioridades para el diseño del futuro Sistema de Cuidados de la Ciudad de México, un desafío legislativo previsto a desarrollarse durante los próximos meses.