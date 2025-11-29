El gobernador de Sinaloa reafirma su vocación humanista, solidaria y transformadora

Reafirma el gobernador su vocación humanista, solidaria y transformadora

En el marco del Cuarto Informe de su administración, Rubén Rocha Moya sostuvo una reunión de trabajo con las y los diputados de la LXV Legislatura del Congreso de Sinaloa, donde ratificó la vocación humanista, solidaria y transformadora que, según él, guía su gobierno.

Durante el encuentro, el mandatario señaló que su administración se orienta por los principios de la Cuarta Transformación, con un enfoque centrado en el bienestar de las personas sinaloenses. Los legisladores presentes reconocieron los avances consignados en el Informe, destacando los logros en distintos ámbitos como salud, vivienda, economía, seguridad y atención social.

Uno de los ejes centrales presentados por Rocha fue la atención a familias desplazadas; según sus datos, 3 048 familias han recibido despensas, servicios médicos, apoyo educativo y seguimiento mediante un censo de desplazados. Además, señaló que el gobierno ya ya cuenta con 53 hectáreas de terreno en varios municipios como Mazatlán, Culiacán, Guamúchil, Guasave y Los Mochis destinadas al desarrollo de vivienda, como parte de un programa que prevé la construcción de más de 15 000 casas en Sinaloa.

En materia de combate a la pobreza y generación de empleo, el gobernador aseguró que 135 111 sinaloenses han salido de la pobreza. Como estrategia para reducir la desigualdad, destacó la promoción de inversiones públicas, privadas y extranjeras, así como la especialización de la mano de obra local. Subrayó que mantener la creación de empleos, junto con programas sociales, es clave para el bienestar.

Sobre la niñez y adolescencia, la administración resaltó esfuerzos en salud y bienestar: menciona la realización de ediciones del Cuadrangular del Bienestar, en coordinación con ligas de béisbol, como mecanismo para recaudar fondos destinados a cirugías cardíacas, salud visual, trasplantes renales y atención a la diabetes infantil. También informó la construcción de una unidad de paidosiquiatría y otras mejoras sociales, educativas y médicas.

Respecto a seguridad, el gobernador afirmó que las fuerzas del orden han recuperado más de 2 900 vehículos robados,equivalentes al 40 % del registro, rescatado personas privadas de la libertad, consignado a 1 424 personas ante la Fiscalía estatal o federal, asegurado miles de armas, municiones, cargadores, y decomisado enormes cantidades de drogas y objetos ilegales. Reportó 3 704 armas largas, 875 armas cortas, más de un millón de municiones, 22 mil cargadores, 417.5 kg de fentanilo, 14 mil kg de metanfetamina, 3 mil kg de cocaína, 6 mil kg de marihuana, y la destrucción de 3 049 máquinas tragamonedas. Todo ello, dijo, representa una acción sostenida para frenar la violencia.

En el ámbito económico, citó un crecimiento del 2.8 % en el primer semestre de 2025, lo que posiciona a Sinaloa como una de las entidades con mayor dinamismo del país. También puso en relieve apoyos a micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) y emprendedores, mediante esquemas de crédito como REDFOSIN y programas de impulso como Equipa Sinaloa, los cuales a la fecha han distribuido más de 16 000 equipos entre unos 40 000 negocios en los 20 municipios del estado. Además, señaló la inversión de 400 millones de pesos en apoyos directos a pequeños comerciantes, músicos, locatarios y tianguistas.

Finalmente, el gobernador hizo énfasis en la importancia de impulsar la autonomía de las mujeres sinaloenses. Afirmó que su gobierno promoverá oportunidades laborales y económicas que permitan a las mujeres desarrollarse de forma independiente, reconociendo su valor y garantizando igualdad de oportunidades.

La administración de Rocha busca proyectarse como un gobierno cercano, socialmente comprometido y transformador, dispuesto a reforzar sus políticas de bienestar, desarrollo y seguridad, con la mirada puesta en la dignificación de las familias sinaloenses y en la construcción de mejores condiciones de vida.