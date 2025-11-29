SABG recibe curso sobre prevención de acoso y hostigamiento sexual

En un esfuerzo por promover entornos laborales seguros y respetuosos, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) participó recientemente en el curso “Acoso y Hostigamiento Sexual”, dirigido a sus comisarios, personal de los Órganos Internos de Control y otras personas servidoras públicas.

La capacitación, realizada el 28 de noviembre de 2025, fue impartida por Instituto de las Mujeres en Tamaulipas (IMT), con la participación de su departamento de Capacitación, Educación y Formación Integral, encabezado por Juan José Carrillo Cruz. El objetivo principal del curso fue fortalecer las competencias del personal para brindar una atención integral y efectiva a víctimas de acoso o hostigamiento sexual, así como garantizar su acceso a la justicia.

Según la secretaria anticorrupción, Norma Angélica Pedraza Melo, esta iniciativa forma parte de un compromiso institucional para consolidar espacios laborales libres de violencia, respaldados en valores de respeto e igualdad.

La estrategia no es aislada: se enmarca dentro de una serie de acciones recientes del Gobierno del Estado y del IMT orientadas a prevenir y erradicar conductas de acoso y hostigamiento sexual en dependencias públicas. Por ejemplo, en fechas anteriores este tipo de capacitaciones se brindaron también a personal del sector estadístico del país y a otras dependencias laborales.

Durante el curso, los asistentes recibieron herramientas tanto teóricas como prácticas: se abordaron conceptos como acoso y hostigamiento sexual, sus diferentes manifestaciones (verbales, no verbales, físicas), y los protocolos institucionales para atención y denuncia. La finalidad es sensibilizar al personal, fomentar una cultura de respeto, dignidad e igualdad, y prevenir cualquier forma de violencia de género.

La importancia de esta capacitación radica en la necesidad de garantizar que quienes trabajan en la administración pública puedan desempeñar sus funciones en un ambiente seguro, libre de hostigamiento, y con un compromiso real con los derechos humanos. Además, supone un paso para institucionalizar prácticas de prevención y atención que trasciendan las buenas intenciones, convirtiéndose en normas de conducta concretas dentro del servicio público.

De esta forma, la actual administración refuerza su postura de “cero tolerancia” ante el acoso sexual, promoviendo la formación permanente del personal, para que —en caso de incidentes— existan mecanismos eficaces de atención, denuncia y sanción. Así, Tamaulipas avanza hacia entornos laborales más justos e igualitarios.

Con acciones como esta, la SABG y el IMT buscan construir un gobierno más responsable, donde se respete la dignidad de las personas servidoras públicas, se garanticen condiciones de trabajo dignas, y se dé prioridad al trato respetuoso, la igualdad y los derechos de todas las personas.