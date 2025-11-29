Vivero “Flor Natura” destaca en Puebla por su producción de Nochebuena y tradición florícola

En el marco del recorrido realizado por autoridades estatales y visitantes en la zona de viveros del municipio, el vivero “Flor Natura” se posicionó nuevamente como uno de los espacios más representativos de la producción ornamental en la región. Durante el encuentro, productores y autoridades destacaron la importancia económica, turística y cultural que generan los viveros, especialmente en la temporada de Nochebuena.

La presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala, destacó la relevancia histórica y productiva del municipio, donde la floricultura se ha convertido en un motor económico. “Hoy por hoy son más de 350 familias que se dedican al viverismo, es toda una colonia completa” , señaló, subrayando que Atlixco ocupa “el segundo lugar nacional en producción de Nochebuena, primero en el estado” .

El recorrido permitió a productores compartir parte del proceso con el que se elaboran las plantas de temporada. El ingeniero Manuel Santiago Cruz, uno de los representantes de los viveristas, explicó que el trabajo detrás de la Nochebuena es un esfuerzo anual cuidadosamente planeado. “Somos cerca de 90 productores y la producción de este año es de 2 millones de ejemplares… ese trabajo lo elaboramos durante 10 meses” . También subrayó la calidad alcanzada gracias al clima privilegiado del municipio, señalando que “aquí no utilizamos hormonas… crecen de forma natural ya que el clima nos favorece bastante” .

De acuerdo con el productor, la variedad de plantas disponibles es uno de los principales atractivos para quienes visitan el vivero. “Cada año tratamos de innovar con variedades diferentes… este año las prinsetias son la novedad” , comentó al mostrar las nuevas tonalidades y tamaños disponibles para el mercado.

Los viveros de Atlixco, incluido Flor Natura, no solo reciben compradores locales, sino también turistas de diversos estados. “Siete de cada diez turistas que llegan a Atlixco vienen a los viveros” , afirmó Santiago Cruz, resaltando que este sector se ha convertido en un punto de interés para quienes buscan plantas a buen precio y atención directa del productor.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, Ana Laura Altamirano Pérez, señaló que la floricultura representa una parte esencial del valor agrícola estatal. “El valor de la producción agrícola es de 26 mil millones de pesos y mil millones los aporta esta actividad” , destacando que cada temporada de Nochebuena genera una derrama económica superior a los mil millones de pesos.

Durante su intervención, Altamirano reconoció la importancia de que los visitantes conozcan el proceso productivo: “Lo que queremos es que vivan esa experiencia… adquirir una planta, llevarse calidad y conocer el proceso detrás de 10 meses de trabajo” .

Finalmente, autoridades y productores coincidieron en que los viveros como Flor Natura fortalecen la identidad local, impulsan la economía y mantienen vivo el legado florícola de Atlixco, uno de los municipios más importantes en producción ornamental en México.