Arranca en Ecatepec el programa “Cambia de Cancha” con entrega de más de 2,300 tarjetas a jóvenes

El Gobierno Municipal de Ecatepec inició la operación del programa “Cambia de Cancha”, orientado a la recuperación de espacios deportivos y culturales en zonas prioritarias del municipio. Durante el evento realizado en los campos de Guadalupe Victoria se entregaron más de 2 mil 300 tarjetas a beneficiarios de este programa y del apoyo “Universitarios en Movimiento para el Bienestar”.

De acuerdo con la autoridad municipal, “Cambia de Cancha” contempla la intervención de 500 espacios públicos en 17 colonias de atención prioritaria. En estos sitios se realizarán actividades deportivas, recreativas y culturales para jóvenes, impartidas por supervisores-capacitadores, mentores y auxiliares que recibirán apoyos mensuales de cinco mil, tres mil y dos mil pesos, respectivamente.

La alcaldesa Azucena Cisneros Coss destacó que las acciones buscan ampliar las alternativas para la juventud de Ecatepec y fortalecer la convivencia comunitaria. Señaló que, por años, las y los jóvenes enfrentaron falta de opciones de desarrollo, por lo que este programa pretende ofrecer actividades que impulsen habilidades deportivas, artísticas y de organización.

En el evento participaron el boxeador ecatepense Ian Gael Pérez Fabián; los freestylers Cristian Jovanny González Montes y John Jairo González Rodríguez; y el exfutbolista Adrián Chávez. La alcaldesa señaló que la promoción sistemática del deporte y el arte puede contribuir a formar nuevos talentos en diversas disciplinas.

Durante la jornada también se entregaron tarjetas del programa “Universitarios en Movimiento para el Bienestar”, el cual otorga apoyos a estudiantes de nivel superior para cubrir gastos de transporte. La autoridad municipal informó que, a partir del próximo año, la beca aumentará a mil 250 pesos mensuales, con el fin de facilitar la permanencia escolar.

Abraham Gómez García, beneficiario de “Cambia de Cancha”, señaló que este programa ha favorecido la recuperación de espacios y el fomento de la disciplina, el respeto y la convivencia. Indicó que las canchas rehabilitadas se han convertido en puntos de encuentro para actividades de formación y recreación.

Por su parte, Britany Jukary Muñoz, estudiante de la Normal de Ecatepec, afirmó que el apoyo a universitarios representa un respaldo significativo para quienes enfrentan dificultades económicas para continuar sus estudios.

Durante el evento se realizó la entrega simbólica de tarjetas y de equipo deportivo destinado a las y los participantes encargados de las actividades de formación.