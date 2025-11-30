CDMX fortalece su estrategia contra el VIH con nueva Clínica Condesa en la GAM

En el Día Mundial del Sida, el Gobierno capitalino anunció avances en prevención, diagnóstico y tratamiento

En el marco del Día Mundial del Sida, el Gobierno de la Ciudad de México presentó diversas acciones para fortalecer la atención, prevención y diagnóstico del VIH, entre ellas la construcción de la tercera Clínica Especializada Condesa, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero. La nueva unidad, que registra un avance del 35 por ciento, contará con 4,900 metros cuadrados de construcción y será la más grande y equipada del sistema público de atención al VIH en la capital.

La obra es parte de una estrategia que busca ampliar la capacidad de respuesta ante el incremento sostenido en la demanda de servicios especializados. En la ciudad, entre 70 y 80 mil personas viven con VIH, lo que equivale a cerca de una quinta parte de los casos registrados a nivel nacional. Al mismo tiempo, entre 20 y 25 mil personas desconocen su diagnóstico, por lo que reforzar la detección temprana se ha convertido en una de las prioridades.

Avances en prevención y diagnóstico

En el último año, la ciudad incrementó de manera significativa la cobertura de la profilaxis preexposición (PrEP), pasando de 7,226 personas beneficiadas a 17,571 en 2025, más del doble que el año previo. También se realizaron 102 mil pruebas rápidas de VIH, frente a las 85 mil aplicadas el año anterior. El Gobierno local, encabezado por Clara Brugada prevé duplicar o incluso triplicar esta cifra en 2026 mediante operativos territoriales, módulos móviles y puntos fijos de detección en espacios de gran afluencia, como la Glorieta de Insurgentes.

La mandataria local señaló que más del 89 por ciento de las personas que reciben tratamiento antirretroviral en la ciudad mantienen carga viral indetectable, un indicador que reduce la posibilidad de transmisión. A esto se suma la distribución de alrededor de seis millones de condones durante 2025, lo que representa un incremento del 36 por ciento respecto al año anterior.

La capital cuenta actualmente con dos clínicas especializadas —Condesa Cuauhtémoc y Condesa Iztapalapa— consideradas referentes a nivel nacional por su modelo de atención integral, que incluye diagnóstico, terapia antirretroviral, atención de infecciones de transmisión sexual, salud mental, vacunación y reducción de daños. A estas unidades se suma el desarrollo del nuevo Sistema Condesa, una red que ampliará la cobertura mediante estaciones comunitarias y servicios permanentes en territorio.

Nueva infraestructura y estrategia territorial

La tercera Clínica Condesa se construye dentro del Deportivo Hermanos Galeana, en una superficie de 6,000 metros cuadrados. La primera etapa, actualmente en ejecución, contempla 1,700 metros cuadrados de obra que incluyen consultorios de medicina general, ginecología, colposcopía, proctología, infectología, oftalmología y áreas de trabajo social. La segunda etapa, cuya licitación se prevé iniciar en diciembre, incorporará aulas, espacios de investigación, auditorio y oficinas administrativas.

Para su construcción, el Gobierno capitalino destinó 60 millones de pesos entre 2025 y 2026. La unidad permitirá atender a población de la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, y se proyecta su inauguración para febrero del próximo año. Paralelamente, se llevará a cabo el mantenimiento de las clínicas Condesa existentes, que incluye rehabilitación de techos, reparación de áreas afectadas y reemplazo del elevador de la sede Cuauhtémoc.

Metas internacionales

La jefa de Gobierno reiteró que su administración está copmprometida compromiso con la meta global 95-95-95 para 2030: que el 95 por ciento de las personas con VIH conozcan su diagnóstico; que el 95 por ciento de ellas reciban tratamiento; y que el 95 por ciento alcance carga viral indetectable. Aunque las cifras muestran una estabilización de la epidemia, persisten retos asociados al estigma, la discriminación y la falta de acceso oportuno a servicios.

La estrategia también contempla un trabajo conjunto con organizaciones civiles a través de una red territorial que instalará cien puntos de aplicación de pruebas rápidas en distintos espacios de la ciudad.