IECM renueva certificación internacional de calidad electoral para 2026-2029

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) obtuvo la recertificación de su Sistema de Gestión bajo la Norma ISO/TS 54001:2019, conocida como ISO Electoral, para el periodo 2026-2029, tras concluir una auditoría internacional que evaluó el cumplimiento de estándares de calidad en materia electoral. Con ello, el organismo se mantiene como el único en el país con este distintivo, avalado por la Organización de Estados Americanos (OEA).

La auditoría, realizada por la firma Nemt Register y autorizada por el Organismo Internacional de Acreditación Electoral (IEAB), revisó los procesos institucionales, los requisitos legales y reglamentarios, y la documentación relacionada con el Sistema de Gestión de Calidad Electoral (SGCE). Esta evaluación tuvo lugar en el marco de la Consulta de Presupuesto Participativo 2025.

El auditor líder, Enrique San Vicente, informó que durante el proceso se identificaron once fortalezas dentro del funcionamiento del IECM. Entre ellas destacó la transparencia en los procesos de adquisiciones; el seguimiento y monitoreo de los proyectos de Presupuesto Participativo a través de la plataforma web del Instituto; el fortalecimiento de la cultura organizacional; y el desarrollo del Sistema Electrónico por Internet (SEI) para recibir votos de la consulta.

San Vicente explicó que la auditoría abarcó seis procesos sustantivos: registro de organizaciones políticas y candidaturas; logística electoral; sufragio; educación cívica; escrutinio y declaración de resultados; y resolución de disputas electorales. También se evaluaron rubros de apoyo como planeación institucional, gestión de calidad, recursos humanos, tecnologías de la información, infraestructura, comunicación interna y externa, adquisiciones, vinculación con organizaciones externas, mecanismos de participación ciudadana y ejecución distrital.

La consejera presidenta del IECM, Patricia Avendaño Durán, señaló que los resultados reflejan el trabajo cotidiano del Instituto y la responsabilidad del personal para garantizar certeza, legalidad y calidad en los procesos que organiza. Afirmó que el organismo busca ofrecer valor a la ciudadanía mediante servicios electorales confiables que fortalezcan la democracia y la paz social.

Acompañada por las consejeras Cecilia Aída Hernández Cruz y Sonia Pérez Pérez, Avendaño Durán llamó a continuar fortaleciendo las labores del IECM ante los retos próximos.

La Norma ISO Electoral es un estándar internacional que busca promover transparencia, eficacia y calidad en los procesos electorales para brindar servicios confiables, justos y libres a la ciudadanía, candidaturas y organizaciones políticas.