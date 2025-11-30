Partido Verde propone que el Metro de la CDMX se integre a la APF

Metro CDMX

La diputada Mayra Espino solicitó que, para brindar viabilidad financiera y operativa al Sistema de Transporte Colectivo (Metro), se le permita integrarse a la Administración Pública Federal como un organismo público descentralizado.

Según explicó, la propuesta de la legisladora del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, se sustenta en un análisis técnico y financiero, evidencia que el Metro —con 56 años de operación continua y una demanda anual que supera los mil 172 millones de viajes— enfrenta un rezago estructural desde 1997 que el STC dejó de recibir recursos federales directos.

Actualmente, dijo, la responsabilidad exclusiva de operación, mantenimiento y ampliación del Metro recae en el Gobierno de la Ciudad de México. Durante las primeras tres décadas bajo tutela federal se construyeron 10 líneas, 177 km de vías y 154 estaciones, mientras que en los últimos 28 años solamente se han construido dos líneas nuevas, con 48 km y 41 estaciones, y no se ha inaugurado ni una sola ampliación en 13 años.

En su exposición de motivos, la diputada Espino Suárez destacó que el Metro moviliza diariamente a habitantes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, así como de 59 municipios del Estado de México y dos de Hidalgo, que en conjunto conforman una metrópolis de 22.7 millones de personas, la más grande del país y una de las mayores del mundo.

Diputada Mayra Espino

Sin embargo, mientras la demanda crece, la red no se ha expandido a la misma velocidad. Asimismo, la diputada subrayó que el Metro opera con trenes con antigüedad promedio mayor a 30 años, pertenecientes a cinco tecnologías distintas, lo que incrementa los costos y la complejidad de mantenimiento.

El documento también evidencia una disminución real de 16.16% en el presupuesto asignado al STC Metro entre 2018 y 2024, así como un desgaste acelerado de su infraestructura, reflejado en incidentes, fallas eléctricas, deformación de vías, filtraciones y cierres prolongados de líneas.

Contenido del Punto de Acuerdo

Solicitar a la titular del Poder Ejecutivo Federal realizar las gestiones necesarias para modificar el estatus actual del STC Metro y que sea incorporado como organismo público descentralizado de la Administración Pública Paraestatal Federal, con autonomía técnica y de gestión, asegurando asignaciones presupuestales suficientes y permanentes. Establecer, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y dependencias correspondientes, un convenio de colaboración con los gobiernos de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, para definir el esquema de financiamiento conjunto, el funcionamiento del Consejo de Administración y las bases operativas del servicio del Metro a nivel metropolitano.

Finalmente, el partido precisó que integrar el Metro a la Administración Pública Federal permitirá garantizar inversiones de largo plazo, fortalecer su infraestructura, modernizar trenes y sistemas, y expandir su red para atender a millones de personas que dependen de él todos los días.