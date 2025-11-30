Raciel Pérez abate en 30% delitos de alto impacto en Tlalnepantla

En comparación con 2024, disminuyó en 33% los feminicidios; 29 % los homicidios dolosos, 15% las lesiones dolosas, 58% el robo a casa habitación, 26% el robo a transeúnte, 28% el robo a transporte de carga, y 40% el robo de vehículos

Luego de recibir un cuerpo de seguridad que lejos de proteger a la población generaban temor y desconfianza, uno de los compromisos más firmes asumidos por el actual Gobierno de Tlalnepantla es el abatimiento de la inseguridad y recuperar la confianza ciudadana en la corporación policiaca.

El alcalde, Raciel Pérez afirmó que ante este escenario asumió el reto de implementar una estrategia integral para la Construcción de Paz y el Fortalecimiento de la Seguridad Pública, basada en la proximidad social, la inteligencia operativa, la prevención de las violencias, la intervención territorial coordinada y la depuración de los cuerpos policiales.

Como resultado de este trabajo hay avances contundentes en la disminución de diversos delitos de alto impacto en comparación con el mismo periodo de 2024:

Se registró una reducción general del 30% en los delitos de alto impacto, destacando disminuciones relevantes como el 33% en feminicidio; 29 % en homicidio doloso, 15% en lesiones dolosas, 58% en robo a casa habitación, 26% en robo a transeúnte, 28% en robo a transporte de carga, y 40% en robo de vehículos.

“Estos avances son consecuencia de una estrategia de seguridad que fue diseñada desde el territorio y para el territorio, y considerando variables como el nivel de riesgo, la densidad poblacional, las dinámicas comunitarias y los patrones de incidencia delictiva, lo que permitió orientar el trabajo en campo, focalizar recursos y establecer una presencia estratégica en zonas prioritarias”, aseguró el Edil.

Como resultado del esfuerzo operativo, 778 presuntos inculpados fueron puestos a disposición del Ministerio Público por delitos de alto impacto como portación, tráfico y acopio de armas prohibidas y robo de vehículos, y 1 mil 780 personas infractoras fueron remitidas ante el juez cívico.

Depuración de los cuerpos de seguridad

En este rubro, el Presidente Municipal, Raciel Pérez Cruz, refirió que en numerosos casos se detectaron conductas indebidas y abusos de poder por parte de elementos y mandos policiacos, lo que hacía indispensable depurar, profesionalizar y dignificar el servicio policial.

En este contexto se dieron de baja a 100 elementos y se robustecieron los mecanismos de control interno y se integraron expedientes para esclarecer presuntas faltas administrativas derivadas de denuncias, quejas e incidencias recibidas.

Durante el primer año de Gobierno se iniciaron 610 expedientes y se solicitó a la Comisión de Honor y Justicia iniciar procedimientos administrativos contra personal señalado por posibles irregularidades. Como resultado, se abrieron 81 expedientes y se iniciaron 35 procedimientos, de los cuales 12 cuentan ya con resoluciones emitidas conforme a la normatividad aplicable.

Profecionalización uniformada

Pérez Cruz advirtió que la depuración del cuerpo policial sólo puede sostenerse si va acompañada de un proceso continuo de profesionalización, por ello 200 policías fueron capacitados en Competencias Básicas de la Función Policial y 300 participaron en el curso Informe Policial Homologado (IPH) y Registro Nacional de Detenciones (RND).

También con la finalidad de que las y los elementos cuenten con la Licencia Oficial para la portación de armas de fuego, se aplicaron mil 215 exámenes psicológicos y toxicológicos, donde se invirtieron 1 millón 409 mil 400 pesos.

Además se adquirieron 160 unidades y 20 motocicletas, todas equipadas conforme a los estándares operativos necesarios para una intervención efectiva en el territorio, y se entregaron 2 mil 500 uniformes a 1 mil 241 elementos policiacos, lo que derivó en un inversión de asciende a más de 220 millones de pesos.