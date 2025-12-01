Alertan por correos electrónicos que suplantan a Netflix para robar datos personales

Netflix. La SSC advirtió que falsas cuentas de Netflix envían correos para robar datos personales.

La Policía Cibernética advirtió sobre el envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de la plataforma “Netflix”, con el objetivo de obtener datos personales y bancarios de los usuarios.

Mediante las labores de patrullaje y monitoreo en la red, se identificó que los ciberdelincuentes envían mensajes que reproducen de manera casi idéntica el logotipo, los colores y el lenguaje corporativo de la empresa, en ellos afirman falsamente que la suscripción ha vencido o que existe un problema con el método de pago, invitando a la víctima a hacer clic en un enlace para “actualizar sus datos” o “evitar la suspensión del servicio”.

Estos enlaces dirigen a páginas apócrifas que imitan el portal oficial de la plataforma, donde se solicita ingresar el correo electrónico, contraseña y datos bancarios, información que posteriormente es utilizada para cometer fraudes financieros o acceder a otras cuentas personales. Este tipo de ataque cibernético es conocido como phishing y se ha convertido en una de las prácticas más comunes para robar información sensible.

Dados estos fraudes, la Policía Cibernética realizó las siguientes recomendaciones: