Alertan por correos electrónicos que suplantan a Netflix para robar datos personales

La Policía Cibernética advirtió sobre el envío de correos electrónicos que suplantan la identidad de la plataforma “Netflix”, con el objetivo de obtener datos personales y bancarios de los usuarios.
Mediante las labores de patrullaje y monitoreo en la red, se identificó que los ciberdelincuentes envían mensajes que reproducen de manera casi idéntica el logotipo, los colores y el lenguaje corporativo de la empresa, en ellos afirman falsamente que la suscripción ha vencido o que existe un problema con el método de pago, invitando a la víctima a hacer clic en un enlace para “actualizar sus datos” o “evitar la suspensión del servicio”.
Estos enlaces dirigen a páginas apócrifas que imitan el portal oficial de la plataforma, donde se solicita ingresar el correo electrónico, contraseña y datos bancarios, información que posteriormente es utilizada para cometer fraudes financieros o acceder a otras cuentas personales. Este tipo de ataque cibernético es conocido como phishing y se ha convertido en una de las prácticas más comunes para robar información sensible.
Dados estos fraudes, la Policía Cibernética realizó las siguientes recomendaciones:
- Verifica siempre la dirección del sitio web antes de ingresar tus datos; debe iniciar con “https://” y no contener errores ortográficos
- Evita abrir o dar clic en enlaces incluidos en correos, mensajes o publicaciones de remitentes desconocidos
- Usa contraseñas seguras y distintas para cada cuenta, combinando letras, números y símbolos
- Activa la autenticación de dos factores (2FA) para mayor protección
- Mantén tus dispositivos y aplicaciones actualizados para reducir vulnerabilidades
- Instala un antivirus confiable que detecte y bloquee sitios maliciosos
- Desconfía de correos con promociones o advertencias de urgencia; Netflix no solicita datos personales por este medio
- Revisa con frecuencia tus movimientos bancarios y reporta de inmediato cualquier cargo sospechoso