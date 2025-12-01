Apuesta Tlalnepantla por las juventudes; mil 500 jóvenes beneficiados por “Haciendo Historia”

Durante este primer año de gobierno, Pérez Cruz colocó a las juventudes como uno de los principales ejes de acción, esto para saldar una deuda con ellas y ellos por tantos años de abandono, es así como de la mano de las y los jóvenes Tlalnepantla Renace.

A un año del inicio de la administración de Raciel Pérez Cruz en Tlalnepantla, el apoyo a las juventudes ha sido una constante, sobre esta misma línea el gobierno del municipio ha creado diversos apoyos y políticas públicas en aras de garantizar un mejor futuro a quienes llevarán la batuta en el futuro desarrollo de México.A propósito de esta misión, el edil informó que, a través del programa municipal “Juventudes Haciendo Historia”, 1 mil 500 jóvenes recibirán un apoyo bimestral por 1 mil 400 pesos destinados a quienes cursan una licenciatura o posgrado en instituciones públicas o privadas con un promedio mínimo de 8.0 y que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica o social, el alcalde Raciel Pérez Cruz aseguró que continuará beneficiando a los jóvenes el próximo año, además de que se redoblarán esfuerzos para incrementar el número apoyos y que puedan concluir sus estudios en busca de mejorar sus condiciones y elevar su calidad de vida. Asimismo, aseveró que estas acciones se develan en consonancia con la estrategia implementada por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con la finalidad de coadyuvar a la economía familiar con la entrega de becas Rita Cetina y Benito Juárez, apoyos que seguirán llegando a cada vez más personas.

De la misma manera, detalló que el Gobierno Municipal ha entregado, a la fecha, más de 22 mil libros de inglés “Connect Our Village” en diversas escuelas de la demarcación mexiquense. Esto en virtud del entorno globalizado que nos reúne en la actualidad, una atmósfera de conectividad global en la que el idioma inglés funge como lengua franca en los negocios y la productividad, de este modo, de ahí el llamado por parte de Raciel Pérez Cruz hacia los estudiantes, a quienes pidió “aprovechar al máximo estos ejemplares y plantearse el dominio de esta lengua como una meta de vida”. Finalmente, recordó que el municipio seguirá con su misión de formar profesionistas integrales para “Nuestra Ciudad”, y para México, dado que nuestra nación se “está insertado en un esquema muy productivo de comercio internacional y de intercambios culturales nunca visto”.

Durante este primer año de gobierno, Pérez Cruz colocó a las juventudes como uno de los principales ejes de acción, esto para saldar una deuda con ellas y ellos por tantos años de abandono, es así como de la mano de las y los jóvenes Tlalnepantla Renace.