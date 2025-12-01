Atrapan a 6 sicarios que balearon chelería de Milpa Alta que dejó 1 muerto y 10 heridos

Detenidos Sicarios responsables de tiroteo en Milpa Alta. (SSC)

Policías detuvieron a cinco hombres y una mujer implicados en una balacera en una chelería, ubicada en el Pueblo de San Antonio Tecomitl, en la alcaldía Milpa Alta.

Ese tiroteo dejó un saldo de 10 personas heridas y un fallecido.

Los oficiales acudieron a la calle Guadalupe Victoria, donde encontraron a varias personas lesionadas por impactos de arma de fuego, las cuales indicaron la dirección en la que huyeron los agresores.

Al realizar un cerco virtual, ubicaron a las seis personas que coincidían con las características mencionadas por los afectados.

En tanto, los servicios de emergencia diagnosticaron a 10 personas lesionadas que fueron trasladadas a dos hospitales, donde una de ellas perdió la vida.

Los detenidos y tres motocicletas y un vehículo fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.