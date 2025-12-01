Caos en Periférico: colapsa circulación desde San Jerónimo hasta Reforma este 1 de diciembre

Periférico El tráfico intenso en una de las principales vialidades ha imperado en la mañana de este inicio del mes de diciembre

La semana inició de forma caótica para cientos de personas en la capital del país y es que el anillo Periférico presenta alta carga vehicular este lunes 1 de diciembre en ambos sentidos en el tramo de San Jerónimo y hasta la avenida Paseo de la Reforma.

Tráfico en Periférico, lunes 1 de diciembre

De acuerdo con reportes de diferentes usuarios en tiempo real a través de las redes sociales, han mostrado los altos niveles de tránsito que presenta el día de hoy sobre el anillo Periférico de la Ciudad de México. La circulación se ve “a vuelta de rueda” desde San Jerónimo y hasta el Paseo de la Reforma.

Por otra parte, alternativas viales como Río Reforma, Chivatito, Parque Lira, Circuito Bicentenario, Río Becerra, entre otras, también muestran altos niveles de tránsito vehicular.

Tráfico en Periférico Así luce el Anillo Periférico y algunas de sus conexiones con altos niveles de tránsito en la mañana de este lunes 1 de diciembre de 2025.

También, en los mapas satelitales en tiempo real, se puede apreciar el lento ritmo de circulación que hay este día en varias de las principales avenidas de la Ciudad de México. Esto se debe a la remodelación de algunos carriles laterales en esta zona, lo que ha hecho que los carriles centrales se vean rebasados y los automovilistas deban hacer fila y esperar para ingresar.