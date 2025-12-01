Metrópoli

Revisa la aplicación de prohibiciones de circulación para este inicio de semana

Hoy No Circula lunes 1 de diciembre: restricciones vehiculares CDMX y EDOMEX

Por Crónica Digital
Bloqueo vial que realizan habitantes de la colonia precarista La Estación, en protesta por más de ocho días sin agua potable. Los vecinos acusan que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca les cobra el servicio de agua sin embargo es constante la falta del vital líquido. Al sitio llego a negociar la liberación de las vías bloqueadas, el secretario del ayuntamiento, Carlos de la Rosa Segura, el cual fue "echado" por los vecinos inconformes y exigieron la presencia del presidente municipal, José Luis Urióstegui. El bloqueo genero caos vial y algunos conatos de enfrentamiento entre automovilistas y manifestantes.
Hoy No Circula | lunes 1 de diciembre (Margarito Pérez Retana)

Comienza el último mes de este año 2025 e inicia la semana. Las marchas y los bloqueos carreteros cedieron hace algunos días, aunque se espera el tránsito habitual a falta de tres semanas de que comiencen las vacaciones de invierno. Mientras tanto, las prohibiciones de circulación en la capital y zona metropolitana estarán aplicando con normalidad este lunes 1 de diciembre para autos y motocicletas con engomado color amarillo (placas terminadas en 5 y 6) que tengan holograma de verificación 1 o 2.

Vehículos Exentos del Hoy no circula, lunes 1 de diciembre:

  • Hologramas 00 y 0: Vehículos con estos hologramas pueden circular sin restricciones.
  • Vehículos eléctricos e híbridos: Están exentos del programa.
  • Motocicletas, taxis, transporte público y de carga: No están sujetos a las limitaciones del Hoy No Circula.
  • Vehículos de personas trabajadoras de la salud: Siempre que cuenten con el tarjetón autorizado.

Al no haber contingencia ambiental, estas son las medidas regulares y habituales para los días lunes en la Ciudad de México y Estado de México.

Municipios del Estado de México donde aplica el Hoy No Circula:

  • Atizapán de Zaragoza
  • Coacalco de Berriozábal
  • Cuautitlán
  • Cuautitlán Izcalli
  • Chalco
  • Chimalhuacán
  • Ecatepec de Morelos
  • Huixquilucan
  • Ixtapaluca
  • La Paz
  • Naucalpan de Juárez
  • Nezahualcóyotl
  • Nicolás Romero
  • Tecámac
  • Tlalnepantla de Baz
  • Tultitlán
  • Valle de Chalco Solidaridad
  • Toluca

¿En qué horarios aplica el Hoy no circula?

Recuerda que estas restricciones vehiculares aplican en el horario de 5:00 y hasta las 22:00 horas, por lo que únicamente podrás circular fuera de este lapso si tienes un vehículo al que le toque descansar el día de hoy.

Multas y sanciones por no respetar el Hoy No Circula

Las patrullas con oficiales de tránsito en la Ciudad de México podrían detenerte, llevar tu auto a un deposito vehicular e imponerte una multa que va desde los 2,074.80 y hasta 3,112.20 pesos, de acuerdo con el Reglamento de Tránsito

Tendencias