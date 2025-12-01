Huixquilucan abre convocatoria para Consejo Ambiental COMPROBIDES

El Ayuntamiento de Huixquilucan lanzó una nueva convocatoria para integrar el Consejo Municipal de Protección a la Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, conocido como COMPROBIDES, con el objetivo de promover la participación ciudadana en proyectos de protección ambiental, conservación ecológica y desarrollo sustentable. Esta convocatoria invita a personas interesadas en colaborar con el municipio, ya sea como ciudadanos comunes, profesionistas, estudiantes, representantes de organizaciones civiles, o activistas ambientales.

COMPROBIDES se define como un comité de participación, consulta, asesoría y orientación en materia ambiental, encargado de coordinar acciones entre el gobierno municipal, sectores sociales y privados para atender asuntos relacionados con la biodiversidad, el equilibrio ecológico y el medio ambiente.

Entre sus funciones principales están emitir opiniones y recomendaciones sobre políticas ambientales locales, promover la conservación de ecosistemas, impulsar proyectos de restauración y rehabilitación ecológica, fomentar educación y capacitación ambiental, y alentar la participación ciudadana en la planeación y evaluación de iniciativas que beneficien el municipio.

Huixquilucan abre convocatoria para Consejo Ambiental COMPROBIDES

La convocatoria está dirigida a ciudadanos de Huixquilucan interesados en colaborar en esta causa. COMPROBIDES contempla una estructura plural, conformada por un presidente un ciudadano destacado en el área ambiental que no sea servidor público, un secretario técnico un servidor público municipal responsable del área de ecología y vocales que representen distintos sectores: estudiantes, profesionistas, amas de casa, representantes de organizaciones sociales, organismos no gubernamentales, así como ciudadanos en general preocupados por el medio ambiente.

Desde su creación, COMPROBIDES ha buscado abrir espacios de participación real. En 2022, por ejemplo, fue instalado oficialmente con la toma de protesta de sus integrantes. En esa ocasión, la entonces presidenta municipal resaltó la importancia de que sociedad y autoridades trabajen unidas para cuidar los recursos naturales del municipio.

La nueva convocatoria fechada en 2025 representa una oportunidad para que habitantes de Huixquilucan formen parte activa en la toma de decisiones ambientales. Además, refleja el compromiso del municipio con la sustentabilidad, la protección de la biodiversidad y la inclusión de la ciudadanía en políticas públicas.

Las autoridades municipales invitan a las personas interesadas a revisar los requisitos y bases de la convocatoria, así como los formatos de solicitud correspondientes. Si cumplen con el perfil ciudadanos con interés en medio ambiente, sin cargos públicos podrán ser considerados para conformar COMPROBIDES, integrándose al equipo que evalúa, propone y vigila acciones ambientales en Huixquilucan.

Con esta iniciativa, Huixquilucan apuesta por una gobernanza más participativa y responsable, donde la comunidad tenga voz y voto sobre los proyectos que afectan su entorno natural. COMPROBIDES busca convertirse en un puente entre gobierno y ciudadanos, para construir juntos un municipio más sostenible, respetuoso con su biodiversidad y comprometido con el bienestar de sus habitantes.