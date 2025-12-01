IECM inicia preparativos para doble Consulta de Presupuesto Participativo y elección de COPACO en 2026

El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) comenzó los preparativos para los ejercicios de participación ciudadana que se llevarán a cabo en 2026, los cuales incluirán una doble Consulta de Presupuesto Participativo —correspondiente a los ejercicios fiscales 2026 y 2027— y la elección de integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria (COPACO) en 1,851 unidades territoriales.

Durante la Décima Primera Sesión Ordinaria del Consejo General, el instituto presentó informes sobre la integración y operación de las Mesas Receptoras de Opinión, así como sobre el desempeño de las personas especialistas que participaron en los Órganos Dictaminadores de las 16 alcaldías durante la Consulta 2025. De acuerdo con el IECM, estos documentos serán utilizados para la elaboración de la convocatoria única, que deberá aprobarse antes del 15 de enero de 2026.

Los informes revisados señalaron áreas de oportunidad en la capacitación, el uso de herramientas tecnológicas y los procesos administrativos relacionados con la dictaminación de proyectos.

Entre los aspectos identificados se encuentran la simplificación de requisitos, el fortalecimiento de los criterios de evaluación, el robustecimiento del enfoque de género y la necesidad de reforzar la preparación técnica de quienes participan en estos procesos.

El informe sobre las Mesas Receptoras detalló que su integración se realizó en paralelo con el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial, lo que implicó desafíos operativos para el instituto. Además, el Consejo General fue informado sobre el estado de quejas y procedimientos sancionadores al cierre de noviembre de 2025.

En sesión posterior, el órgano electoral aprobó 14 resoluciones relacionadas con procedimientos ordinarios sancionadores del proceso electoral extraordinario 2024-2025. Según el IECM, estos avances forman parte de los trabajos de planeación para los ejercicios de participación ciudadana que deberán implementarse el próximo año en todas las alcaldías de la ciudad.