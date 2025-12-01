Muere cabecilla de la Rebel de Pumas, Gerardo, el “Gacela”

Gerardo el "Gacela" fue reportado como fallecido Foto: X/@siete_letras

A través de redes sociales trascendió la noticia de que Gerado “El Gacela”, uno de los cabecillas de la Rebel del equipo de futbol Pumas falleció este lunes.

El “Gacela” era investigado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México(SSC), ya que se le atribuía la venta ilegal de drogas y posesión de armas, mismas que presumía en sus redes sociales.

Dichas acusaciones, levantaron alarmas sobre violencia dentro y fuera de los estadios, disputas internas en la barra y amenazas a la seguridad en los recintos.

¿De qué murió el “Gacela”?

De acuerdo con el usuario de X conocido como @siete_letras Gerardo el “Gacela” sufrió una congestión alcohólica y posteriormente a causa de un paro cardiaco. No obstante, esta información está por confirmarse en las próximas horas.

Cabe señalar que el “Gacela” buscaba liderar a la Rebel, por lo que fue el principal señalado durante uno de los recientes altercados de la Jornada 8 de la Liga MX de este año ocurrido en las gradas del Estadio Olímpico Universitario.

En el altercado una familia que era parte de la aifición de Pumas resultó agredida. El momento quedó grabado en video, lo cual causó la indignación del público tanto en el estadio como en redes sociales.

Asimismo, no es la primera vez que la afición de Pumas protagoniza un altercado de esta naturaleza, pues durante la Jornada 12 del Clausura 2025 nuevamente ocurrió una pelea entre los mismos aficionados. De acuerdo con la información oficial, se sabe que una de las personas involucradas portaba un arma de fuego.

Por si fuera poco, el club Pumas no ha emitido un posicionamiento respecto a la Rebel, organización de fanáticos a la que reconocen oficialmente. No obstante, la muerte de el “Gacela” llega en un punto de inflexión donde el tema de la seguridad en los estadios debería ser un tema de conversación al interior de la Liga MX y en el propio equipo del Pumas.