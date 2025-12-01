Naucalpan impulsa alfabetización para mujeres y adultos

El Gobierno de Ciudad Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya, continúa fortaleciendo acciones a favor de la educación, la autonomía y los derechos de las mujeres. Como parte de los 16 Días de Activismo por la Erradicación de la Violencia contra Mujeres, Niñas y Adolescentes, se llevó a cabo la entrega de certificados del programa “El Poder de Alfabetizar”, una iniciativa orientada a combatir el analfabetismo y ampliar las oportunidades de desarrollo para la población.

El evento tuvo lugar en la calle Pinos, de la colonia San José de los Leones Segunda Sección, donde vecinas, familias y autoridades locales se reunieron para reconocer el esfuerzo de las personas que participaron en el programa y completaron su proceso de aprendizaje. La entrega de certificados marcó un paso importante para quienes continúan avanzando hacia una vida con más autonomía y herramientas educativas.

“El Poder de Alfabetizar” inició en marzo de 2025 como un esfuerzo conjunto entre el Instituto de las Mujeres Naucalpenses y la Igualdad Sustantiva (IMNIS) y el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA). Su principal objetivo es erradicar el analfabetismo en el municipio y ofrecer conocimientos básicos de lectura, escritura y cálculo a mujeres, jóvenes y personas adultas que, por diversas circunstancias, no tuvieron acceso a la educación en el tiempo adecuado.

Durante la jornada se entregaron 20 certificados de acreditación de estudios, lo que representa un paso significativo en la vida de quienes hoy se acercan a nuevas oportunidades laborales y a una mayor participación social. Para muchas de las beneficiarias, aprender a leer y escribir representa no solo una herramienta práctica para la vida diaria, sino también una forma de fortalecer su independencia y toma de decisiones.

Las autoridades asistentes destacaron que la alfabetización es un derecho humano fundamental y un elemento clave para la igualdad. Entre las y los presentes se encontraron la directora del IMNIS, la directora de Bienestar e Inclusión Social, el subdirector de Cultura, el coordinador regional del INEA en el Valle de México, Sergio Flores Torres, y el coordinador de Zona del INEA en Naucalpan, quienes coincidieron en la importancia de impulsar proyectos que promuevan la educación comunitaria.

De acuerdo con los funcionarios, el Gobierno de Naucalpan continuará impulsando programas que acerquen la educación a todos los sectores de la población, especialmente a mujeres y adultos mayores que buscan mejorar su calidad de vida. Señalaron que el aprendizaje es una herramienta que abre puertas, permite acceder a mejores empleos y fortalece la participación en la vida pública.

Durante el encuentro, también se destacó que este programa se enmarca en una estrategia integral que busca prevenir la violencia desde la raíz, brindando herramientas para que las mujeres puedan vivir con autonomía y mayor seguridad. Se recordó que la educación es una vía directa hacia la igualdad y un elemento indispensable para construir comunidades más justas.

Con estas acciones, el Gobierno municipal reafirma que el derecho a la educación es un pilar esencial para el bienestar social y para el desarrollo de Naucalpan, reforzando su compromiso con una política pública que impulsa la esperanza y la transformación.