Refuerzan seguridad en Iztacalco con operativos coordinados en Tlacotal y Pantitlán

La alcaldía Iztacalco llevó a cabo este domingo una serie de operativos simultáneos de seguridad en los sectores Tlacotal y Pantitlán, con la participación de corporaciones de los tres niveles de gobierno. En la acción conjunta intervinieron la Policía Auxiliar, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) y la Secretaría de Marina (Semar), con el objetivo de reforzar la vigilancia y prevenir delitos en zonas de alta movilidad y concentración poblacional.

De acuerdo con la información oficial, más de 50 elementos fueron desplegados para realizar patrullajes preventivos y supervisiones en puntos estratégicos. En el Sector Tlacotal participaron cerca de 30 integrantes de la Policía Auxiliar, SSC-CDMX y Semar, quienes recorrieron diversas colonias mediante rondines vehiculares, revisiones de ruta y presencia disuasiva en áreas consideradas prioritarias.

De manera paralela, en el Sector Pantitlán se activó un dispositivo con 27 elementos de las mismas instituciones. Las acciones se concentraron en zonas con intenso tránsito peatonal y vehicular, así como en puntos donde se ha identificado la necesidad de vigilancia reforzada. Ambos operativos se realizaron bajo la supervisión del Director Regional de la SSC-CDMX en Iztacalco, lo que permitió mantener coordinación institucional y respuesta oportuna ante cualquier eventualidad.

La alcaldía informó que estas intervenciones forman parte de un esquema permanente de seguridad que opera los fines de semana en los 18 cuadrantes de los tres sectores que integran la demarcación: Iztaccíhuatl, Tlacotal y Pantitlán. En dicho despliegue participan más de 60 elementos de la Policía Auxiliar, más de 40 efectivos de la SSC-CDMX y alrededor de 50 trabajadores de estructura de la Alcaldía, quienes realizan patrullajes constantes, recorridos pie a tierra, labores de proximidad y supervisión en zonas habitacionales, comerciales y de movilidad.