Se mantiene el EdoMéx en el primer lugar de detección y tratamiento del VIH

El Estado de México se consolidó a nivel nacional como una de las entidades con mejor desempeño en cuanto a la atención del VIH.

Por medio de acciones coordinadas con organizaciones civiles, instituciones educativas y ayuntamientos, la Secretaría de Salud estatal se encarga de fortalecer la prevención con jornadas de información, tamizaje, consejería y ampliación de horarios en unidades médicas.

La cobertura universal de tratamiento antirretroviral es posible gracias a seis Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y cuatro Servicios de Atención Integral Hospitalaria para pacientes con Virus de Inmunodeficiencia Humana (SAIH). De esta manera se aseguran que la atención sea oportuna, el abasto continuo y que exista un seguimiento clínico en todo el territorio

Marco Antonio Montes de Oca González, Subdirector de Epidemiología del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), señalo que: “Además, en cualquier unidad de salud puedes llegar y solicitar una prueba para la detección tanto de VIH como de otras enfermedades de transmisión sexual”

El tratamiento médico llamado Profilaxis Preexposición (PrEP), también forma parte de la prevención y su acceso se amplia con unidades especializadas y servicios de primer y segundo nivel. En 2025 han iniciado este esquema 157 personas, entre ellas a seis mujeres embarazadas, quienes llevan un seguimiento especial, debido a que solo una persona (mamá o el hijo) vive con VIH.

Asimismo el subdirector informó que de enero a noviembre del año presente se han realizado más de 20 mil pruebas rápidas por sospecha de VIH, más de mil 500 personas han sido referidas por posible exposición, se han otorgado 73 mil 928 consultas a personas con diagnóstico confirmado y se ha dado seguimiento clínico formal a 12 mil 972 pacientes.

Dichas cifras son un reflejo del compromiso del sector salud. Y aún así la prevención sexual sigue siendo fundamental para evitar el VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS).